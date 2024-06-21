Суд в Намибии признал криминализацию ЛГБТ неконституционной

Высокий суд Намибии в Виндхуке признал неконституционными законы, которые устанавливали уголовную ответственность за однополые отношения между мужчинами, сообщает агентство Reuters в пятницу, 21 июня. Иск с требованием признать криминализацию однополых отношений неконституционной подал местный активист Фридель Даусаб при поддержке британской неправительственной организации "Доверие к человеческому достоинству".

Судьи в Виндхуке единогласно поддержали отмену законов. "Это великий день для Намибии. Любовь больше не будет преступлением", - прокомментировал решение суда Даусаб.

Намибия "унаследовала" законы, направленные против ЛГБТ, со времен зависимости от ЮАР. После обретения страной независимости в 1990 году законы, предусматривающие до 7 лет лишения свободы за однополые отношения мужчин, сохранялись, хотя по ним практически никого не преследовали, напоминает агентство EPD. Тем не менее такая формулировка в законах регулярно использовалась для оправдания дискриминации ЛГБТ-людей, отмечает агентство.