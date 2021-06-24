Вынесен приговор минчанке по делу об отказе от сдачи жилья гособвинителю

Жительница Минска Ольга Синелёва приговорена к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение - по делу о досрочном расторжении договора аренды с квартиранткой - помощницей прокурора Алиной Касьянчик, выступавшей гособвинителем по резонансным политическим делам в Беларуси. Такое решение огласил в среду, 30 июня, суд Заводского района Минска.

Синелёву обвиняли по статье 190 УК РБ - о "нарушении равноправия граждан". Она ранее не была судима и находится в декретном отпуске, у нее - двое маленьких детей.

"В каком-то смысле приговор - облегчение"

"Я еще не решила, буду обжаловать приговор или нет, посоветуюсь с адвокатом. Честно говоря, я рада, что этот процесс, который сам по себе наказание, закончился, и появилась какая-то определенность", - отметила она.

"Переживала, потому что колония для меня как для кормящей мамы может быть смертельной. Мастит, заражение крови - все очень быстро происходит", - сказала Синелёва, добавив, что "в каком-то смысле этот приговор - облегчение".

В ходе процесса адвоката обвиняемой Андрея Мочалова лишили лицензии.

Суть дела

Ольга Синелёва предложила Алине Касьянчик съехать с квартиры, которую та у нее арендовала. Помощница прокурора согласилась, и когда нашла новое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. Позднее против Синелёвой возбудили уголовное дело по статье о "нарушении равноправия граждан".

В заявлении генпрокуратуры, в частности, отмечалось, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель "поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов", потребовав от помощницы прокурора освободить снимаемое жилье, и таким образом "нарушила права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью".

Гособвинитель по ряду резонансных процессов

Алина Касьянчик выступала гособвинителем по ряду резонансных политических дел, в том числе на суде над журналистками "Белсата" Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой, которые получили два года колонии за репортаж с акции протеста на Площади перемен.

Касьянчик также представляла обвинение по делу о надписи "Не забудем" неподалеку от места убийства Александра Тарайковского. Тогда 26-летнего Максима Павлющика приговорили к двум годам колонии общего режима, а 25-летнюю Марию Бобович - к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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