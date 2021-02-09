Журналистки телеканала "Белсат" остаются под стражей до 16 февраля

Первое судебное заседание по делу журналисток польского телеканала "Белсат" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой во вторник, 9 февраля, длилось более 6 часов: были опрошены свидетели и обвиняемые. В результате суд Фрунзенского района Минска не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой. Они останутся под стражей до 16 февраля, когда состоится следующее заседание.

Отсрочка может быть связана с проведением ВНС

"Меня очень порадовало оптимистичное настроение девушек. К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство о прекращении меры пресечения в виде заключения под стражу, журналистки остаются в заключении. В конце заседания судья сказала адвокатам готовиться к прениям. Могу предположить, что она намерена завершить процесс уже в следующий вторник", - сказал DW адвокат Сергей Зикрацкий.

Катерина Андреева

Муж Катерины Андреевой, журналист Игорь Ильяш также прокомментировал недельный перерыв в суде: "Желание так быстро завершить процесс, конечно, вызывает недоумение, как и недельная пауза, которую судья никак не объяснила. Поскольку сам процесс целиком политический, могу предположить, что отсрочка связана с предстоящим Всебелорусским народным собранием и протестами, которые анонсируются из-за его проведения. Допускаю, что решение по этому делу хотят принять по итогам того, что произойдет в Беларуси в конце недели".

Сам Ильяш выступил в суде в качестве свидетеля: "Меня спрашивали о каких-то деталях, которые к Катерине и Дарье не имели никакого отношения. Например, есть ли у меня брачный контракт, какая у меня зарплата и т.д. Акцентировали внимание на том, например, была ли жилетка с надписью "Пресса" на Кате, когда она уходила на работу. Пытались каким-то образом вклиниться в обычные действия, связанные с журналистской профессией, и найти там что-то, что можно как-то криминализировать".

Свидетели не могли ответить ни на один вопрос

Дарья Чульцова

"Конечно, я была очень рада видеть дочь, что она жива, здорова, не избита. Дарья вначале заплакала, а потом со временем даже улыбалась, подбадривала меня, - делится с DW мать Дарьи Чульцовой Наталья Теребиленко. - Что касается суда, я думаю, что Дашу и Катю судят ни за что, отнимают наше и свое время, девчат просто держат в заложниках. Свидетели, которых вызывало обвинение, не могли конкретно ответить ни на один вопрос".

Журналистки "Белсата" задержаны во время работы

Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, задержанным 15 января, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, из-за стрима, который журналистки вели из одного из соседних высотных зданий, было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" оценили в 11 562,14 рубля (в пересчете около 3675 евро).

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже полгода, они начались после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который правит республикой свыше 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.

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