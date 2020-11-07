Выборы в США: Байден начинает борьбу с коронавирусом

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по данным агентства Associated Press и телеканала CNN, на президентских выборах в США заручился достаточным количеством голосов избирателей для победы над действующим главой государства республиканцем Дональдом Трампом. Официальные результаты выборов еще не объявлены. DW следит за развитием событий 8 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена DW информационным агентством AP.

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Как сообщает глава бюро DW в Вашингтоне Инес Поль (Ines Pohl), сотни сторонников Джо Байдена празднуют перед Белым домом его победу на выборах.

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Президент Украины Владимир Зеленский, являвшийся одной из главных фигур расследования об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа, поздравил демократов Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах. "Украина всегда сотрудничала с Соединенными Штатами в областях безопасности, торговли, инвестиций, демократии и борьбы с коррупцией. Наша дружба станет еще сильнее", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.



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Джо Байден собирается уже в понедельник, 9 ноября, представить экспертный совет, который займется разработкой плана по борьбе с пандемией коронавируса. Формирование этого органа еще до объявления имен членов нового правительства говорит о том, какое внимание Байден уделяет теме борьбы с COVID-19, - так прокомментировали эту информацию некоторые американские СМИ. По данным телеканала CNN, экспертный совет будет состоять из 12 членов.

Еще во время избирательной кампании Байден обещал в случае своей победы объединить усилия по борьбе с пандемией с губернаторами штатов и мэрами городов. США относятся к государствам, которые наиболее сильно пострадали от COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США произошло уже около 9,8 млн заражений коронавирусом. Более 236 тысяч человек в стране за это время скончались.

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"Джо, мы это сделали! Ты будешь следующим президентом США!" - опубликованная в соцсети Twitter видеозапись Камалы Харрис, в которой она разговаривает по телефону с Джозефом Байденом, получила уже 2,5 млн лайков. Количество просмотров этого ролика перевалило за 27 млн.

56-летняя Камала Харрис, мать которой - уроженка Индии, а отец - Ямайки, - первая женщина и первый афроамериканский политик, избранный на пост вице-президента США.

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Джо Байден сумел заручиться поддержкой шести выборщиков из штата Невада и таким образом увеличить итоговый отрыв от своего соперника на выборах, действующего президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Решающим, однако, для Байдена стало преимущество над Трампом в штате Пенсильвания, о котором сообщили социологическая служба Edison Research, также агентство AP и телеканалы CNN, NBC и ABC. Благодаря этой победе он преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для итоговой победы.

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