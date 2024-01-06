ВСУ сообщили о новой успешной атаке на аэродром Саки в Крыму

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в субботу, 6 января, сообщил в своем Telegram-канале об успешной атаке украинских военных на аэродром Саки в аннексированном Крыму. По его словам, в ходе атаки в ночь на 6 января летчики поразили ракетами пункт управления, используемый российскими войсками.

Олещук сопроводил пост снимком.

Об атаке по аэродрому также пишет Telegram-канал "Крымский ветер". По данным канала, на аэродроме Саки базируется 43-й истребительный авиационный полк ВС РФ, а также размещены самолеты Су-24 и Су-30. Подписчики канала отмечают, что обломки одной из ракет упали на частный дом в поселке Михайловка рядом с аэродромом. Однако о других последствиях атаки не сообщается.

Минобороны РФ заявило об отраженной атаке

Средства ПВО в ночь на 6 января сбили четыре ракеты над территорией аннексированного Крыма, сообщало ранее Минобороны РФ. Кроме того, за несколько часов до атаки, в акватории Черного моря были сбиты пять беспилотников самолетного типа, утверждает российское ведомство. Согласно заявлению Минобороны, обе атаки были "пресечены".

При этом заявления российского Минобороны о "пресечении" двух атак отличаются. В сообщении о дронах ведомство пишет, что были сбиты "все украинские БПЛА", но в случае с ракетами Минобороны заявляет о сбитии конкретного числа целей - "четыре украинские ракеты".

Формулировка с использованием числа вместо слова "все" повторяет сообщение, которое Минобороны использовало при обстреле военных объектов в Крыму, который ВСУ провели 4 января. Хотя российское ведомство тогда также заявляло о "пресечении" атаки, украинские источники описывали ее как успешную.

Так, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что при ударе по командному пункту под Севастополем могли быть ликвидированы несколько высокопоставленных российских офицеров или генералов, а центр "Национальное сопротивление" сообщал, что ВСУ также уничтожили радиолокационную систему и центр управления.

Прокремлевский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" со ссылкой на источники в Генштабе РФ также писал, что три из десяти выпущенных 4 января ракет ВСУ достигли целей, при этом "на двух объектах погибли 23 военных, пятеро из них - высокопоставленные офицеры".

Аэродром Саки уже подвергался успешной атаке со стороны Украины - в августе 2022 года на нем было уничтожено как минимум девять российских самолетов, заявлял представитель Воздушных сил ВСУ. Эта атака стала одним из первых серьезных ударов по российским позициям на полуострове с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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