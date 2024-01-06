Минобороны РФ сообщило об отражении атаки на Крым

Ряд источников сообщают, что ранее, 4 января, в результате атаки ВСУ на Крым были поражены два военных объекта, на которых погибли 23 военных, пятеро из них - высокопоставленные офицеры.

В Минобороны РФ в субботу, 6 января, сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом. "6 января около 00:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федераци", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что ракеты были уничтожены дежурными средствами ПВО.

По сообщению Минобороны, 5 января над Черным морем были сбиты пять беспилотников.

В результате атаки ВСУ в Крыму погибли высокопоставленные офицеры

4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки на город сбили несколько воздушных целей.

По данным прокремлевского Telegram-канала "Кремлевская табакерка" со ссылкой на семь источников в Генштабе и Минобороны РФ, в тот день ВСУ выпустили в сторону аннексированного Крыма 10 ракет, семь из них были сбиты средствами ПВО, другие три достигли целей. Источники канала утверждают, что удары были нанесены по военным объектам в Сакском районе, а также недалеко от Севастополя.

"На двух объектах погибли 23 военных, пятеро из них - высокопоставленные офицеры. Также среди погибших - не менее девяти спецназовцев", - говорится в сообщении "Кремлевской табакерки". Кроме того, отмечает канал, в результате атаки потеряно несколько элементов ПВО и РЭБ. В связи с этим военные запросили в Москве срочное усиление ПВО полуострова.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что, несколько высокопоставленных российских офицеров или генералов, вероятно, были ликвидированы при поражении командного пункта под Севастополем.

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, украинская сторона сейчас оценивает последствия ударов.

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