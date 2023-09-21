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ВСУ уничтожили не менее 5 пусковых установок С-400 "Триумф"

Сергей Ромашенко
21 сентября 2023 г.

За время войны против Украины Россия потеряла уже более 12 тысяч единиц военной техники. Среди них - не менее пяти пусковых установок, входящих в состав С-400, сообщил американский журнал Newsweek.

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Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму (фото из архива)
Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму (фото из архива)Фото: picturealliance/A. Pavlishak/TASS/dpa

Россия за полтора года войны против Украины потеряла уже свыше 12 тысяч единиц военной техники, в том числе не менее пяти пусковых установок, входящих в состав С-400 "Триумф" - главных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил в среду, 20 сентября, американский журнал Newsweek.

В материале отмечается, что две такие установки были уничтожены за последний месяц в аннексированном Крыму, который украинские войска подвергают все более интенсивным обстрелам. По данным сайта Oryx, который учитывает документально зафиксированные потери в ходе войны в Украине, украинские войска уничтожили пять транспортно-пусковых установок (в каждой - четыре ракетных контейнера), а также несколько единиц другого оборудования, включая пункт управления, радар и машину обеспечения.

Как отмечает Newsweek, в последнее время Украина все чаще наносит удары по военным объектам в Крыму, применяя воздушные и морские беспилотники, ракеты, а также проводя операции для уничтожения радиоэлектронных средств обороны. Две российские батареи С-400 были атакованы в конце августа и в сентябре - на мысе Тарханкут и около Евпатории.

Уязвимость ЗРК С-400

Как пояснил Newsweek военный эксперт Дэвид Хэмблинг, уничтожение таких средств ПВО, как С-400, важно по двум причинам, поскольку, во-первых, "ранее считалось, что С-400 работали хорошо, но теперь они кажутся уязвимыми", а во-вторых, уничтожение этих ЗРК "пробивает дыры в противовоздушной обороне, которыми затем можно воспользоваться".

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали медиакомпании ВВС, что украинские беспилотники сначала поражали "глаза" С-400, а затем наносился удар крылатыми ракетами "Нептун", что позволяло "вскрыть" систему ПВО. Через образовавшиеся в ней "дыры" уже можно было наносить удары по военно-морской базе в Севастополе. Так 13 сентября были повреждены корабль и подводная лодка - вероятно, с помощью ракет Storm Shadow.

Потеря части установок С-400 сделала российские цели в Крыму более уязвимыми для ударов этих ракет, которые Украина получила от Великобритании, считает Хэмблинг. Эксперты Института изучения войны написали о "тактических провалах", которые могут "свидетельствовать о более серьезных системных проблемах в противовоздушной обороне в оккупированном Крыму".

Дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы

Стоимость ЗРК С-400 (в нем может быть несколько десятков пусковых установок, а также пункт управления, радиолокационный комплекс, средства технического обеспечения и другое оборудование) может превышать 600 млн долларов.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил "Коммерсанту" и президенту РФ Владимиру Путину, что с Турцией Россия договорилась о продаже четырех комплексов за 2,5 млрд долларов. Первым иностранным покупателем С-400 был Китай, который, по сообщению "Ведомостей" в 2014 году, решил приобрести шесть таких комплексов более чем за 3 млрд долларов.

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