ВСУ сбили над Украиной 20 дронов и одну крылатую ракету

В ночь на 17 декабря в пределах четырех областей на юге Украины уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 20 дронов Shahed. В Одесской области обломки дрона упали на частный дом, погиб мужчина.

Россия совершила очередную ночную атаку дронами на территорию Украины. В ночь на воскресенье, 17 декабря, уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, а также 20 ударных беспилотников типа Shahed, сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Районы пусков - Крым и Краснодарский край

Районами пуска ракеты в заявлении называются аннексированный РФ Крым и оккупированная россиянами часть Херсонской области. Ударные дроны, по этим данным, были запущены из районов Приморско-Ахтарск Краснодарского края, а также мыс Чауда в Крыму. Воздушные цели сбиты в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины", - отметили в ВСУ. Между тем Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области обломки дрона упали на частный жилой дом. В результате погиб мужчина.

Российская армия с наступлением зимы возобновила ночные воздушные удары по территории Украины. Вооруженные силы Украины сбивают десятки дронов уже несколько ночей подряд.

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