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Ракетный комплекс "Искандер-К" (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

ВСУ: РФ атаковала Киев и область 11 ракетами "Искандер"

Жан Рофе
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 мая.

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На 460-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 29 мая (время московское).

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил применение баллистических ракет во время дневной атаки на Киев и область. "Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11.30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", - написал Залужный в Telegram-канале. - Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены".

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Во время последней атаки российские войска могли применить по Киеву ракеты "Искандер", заявил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Воздушная тревога была объявлена, и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории. Предварительно, это были "Искандеры", - сказал Игнат, отметив, что, по предварительны данным, было выпущено около десятка ракет. "Они есть разных модификаций, "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой тип вооружения был применен - дадим (информацию - Ред.) позже, когда будут подведены итоги боевой работы", - добавил спикер. В то же время Игнат не исключил, что были применены и зенитные ракеты С-300 или С-400, которые также могут лететь по баллистической траектории.

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

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