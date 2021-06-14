Встреча Байдена и Путина в Женеве - от первого лица

Президент США Джо Байден и глава российского государства Владимир Путин впервые встретились с глазу на глаз в Женеве. Какими они увидели друг друга, знает Сергей Елкин.
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Кремль пошел ровно на те уступки Америке, которые был готов сделать задолго до женевского саммита, пишет Константин Эггерт.
Большого прогресса в Женеве достигнуто не было, а для озвученных договоренностей не требовалась организация дорогостоящей встречи на высшем уровне. Но хорошо, что саммит все-таки состоялся. Обзор немецкой прессы.