Всемирный банк предоставил Украине 1,5 млрд долларов

Средства ВБ будут направлены на покрытие расходов госбюджета на социальные и гуманитарные нужды, а также реконструкцию, указал премьер Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила от Всемирного банка кредит в объеме 1,5 млрд долларов в рамках займа на политику развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL). Об этом сообщил в пятницу, 29 марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль, указав, что эти средства пойдут на покрытие расходов госбюджета на социальные и гуманитарные нужды, а также на реконструкцию.

Как следует из сообщения Шмыгаля в соцсети X, 984 млн долларов поступило Украине под гарантии Японии, еще 516 млн долларов - под гарантии Великобритании.

Украина, экономика которой ослаблена из-за войны с Россией, зависит от финансовой помощи ее западных партнеров, пишет агентство Reuters: "Однако объем платежей в первые два месяца текущего года сократился. Пакет помощи от США на протяжении уже нескольких месяцев блокирует в Конгрессе республиканская оппозиция".

Выплаты Украине от МВФ

21 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил третий обзор механизма финансирования Украины в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF). При этом было одобрено предоставление Киеву кредитного транша в размере 880 млн долларов (812 млн евро).

"В 2023 году украинская экономика продолжала демонстрировать удивительную устойчивость, хотя вновь появляются факторы, связанные с войной, а перспективы связаны с исключительно высокой неопределенностью", - отметили в МВФ.

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