Всемирный банк одобрил Украине займ в 1,5 млрд долларов

Украина до конца марта получит займ в 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Великобритании и Японии.

Совет директоров Всемирного банка одобрил Украине займ для поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) в размере 1,5 млрд долларов США, сообщает правительство Украины в понедельник, 27 марта.

Из этой суммы большая часть - 984 млн долларов - будет предоставлена под гарантии правительства Японии, а 516 млн долларов - под гарантии Великобритании. Ожидается, что средства поступят в бюджет Украины уже к концу марта этого года.

Средства пойдут на социальные и гуманитарные цели

"Привлеченные средства будут направлены на поддержку государственного правительства, бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и восстановление", - также сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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