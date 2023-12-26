Украина получила 1,34 млрд долларов от Всемирного банка

Полученные от Всемирного банка деньги Киев направит, в частности, на выплаты сотрудникам ГСЧС и пенсии. Большая часть транша - кредит под гарантии Японии, остальные средства - гранты от Норвегии, США и Швейцарии.

Украина получила от Всемирного банка очередной транш в размере 1,34 млрд долларов в рамках программы "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщило министерство финансов в Киеве , уточнив, что деньги будут направлены на компенсацию расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, а также на зарплату работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным украинского Минфина, 1,086 млрд долларов из выделенных средств составляет кредит, поступивший из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии правительства Японии. Остальная часть транша состоит из грантов от Норвегии (190 млн), США (50 млн) и Швейцарии (20 млн долларов).

Международная помощь позволяет Киеву обеспечить социальные расходы

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что международная финансовая помощь "является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны".

По сведениям министерства финансов Украины, только для финансирования государственного бюджета Киев получил с начала полномасштабного российского вторжения почти 70 миллиардов долларов международной помощи.

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