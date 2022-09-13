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Фрагмент сбитого беспилотника. Фото Страткома ВСУ
Фрагмент сбитого иранского беспилотника. Фото Страткома ВСУФото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance
ПолитикаУкраина

ВС Украины: Близ Харькова сбит дрон иранского производства

Екатерина Венкина
48 мин. назад

"Дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136" сбит вблизи Купянска Харьковской области, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВС Украины.

https://www.dw.com/ru/vs-ukrainy-bliz-harkova-sbit-dron-iranskogo-proizvodstva/a-63108164

Вблизи Купянска Харьковской области Украины сбит ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который "с большой долей вероятности" произвели в Иране. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в Telegram Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ).

По его данным, речь идет "о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136". Подобный беспилотник уничтожен впервые с 24 февраля.

На размещенных Страткомом кадрах видна надпись на дроне "М214 Герань-2". Однако "анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА", уточняют в СтратКоме.

Об отправке партии беспилотников передавала WP

Как сообщила 29 августа американская газета The Washington Post(WP), Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые предполагалось применить в войне против Украины.

Речь шла о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с соответствующим грузом еще 19 августа, уточнялось в публикации WP.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способные нести вооружения".

Российский лидер Владимир Путин встречался в Тегеране с президентом Ирана Эбрахимом Раиси 19 июля.

Минфин США ввел санкции против иранских компаний

Министерство финансов США 8 сентября объявило о введении санкций в отношении иранской компании  Safiran Airport Services. По утверждению американских властей, эта компания "координировала российские военные полеты между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и сопутствующего оборудования из Ирана в Россию", говорилось в заявлении ведомства. В Вашингтоне полагают, что РФ собирается использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

"Россия выбирает все более отчаянные способы продолжать свою неспровоцированную войну против Украины, особенно перед лицом наших беспрецедентных санкций и экспортных ограничений", - заявил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Кроме Safiran под новые санкции США попали также три иранские компании-производителя беспилотников - Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) и Baharestan Kish Company, а также управляющий директор последней - Рехматолла Хейдари. Все эти компании производят БПЛА для иранских вооруженных сил.

Постпред России при ООН Василий Небензя после этого попросил представителей США и Великобритании привести доказательства того, что Россия закупает вооружения у КНДР и Ирана.

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