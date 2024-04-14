При обстреле оккупированного РФ Токмака погибли 16 человек

Число жертв в результате обстрела со стороны ВСУ оккупированного войсками РФ города Токмак в Запорожской области увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил в воскресенье, 14 апреля, в своем Telegram-канале назначенный Россией "губернатор" региона Евгений Балицкий. Среди погибших трое детей. По словам Балицкого, 12 из 20 пострадавших при ударе находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще восемь человек переведены на стационарное лечение.

Как заявил глава оккупационной российской администрации Запорожской области, удар был нанесен 12 апреля по многоквартирному сектору в Токмаке. В результате без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.

Представители ВСУ не комментировали произошедшее.