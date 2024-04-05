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При ракетных ударах РФ по Запорожью погибли 4 человека

Кирилл Шестаков
5 апреля 2024 г.

Вскоре после первого ракетного удара армия РФ нанесла по Запорожью второй удар, сообщают СМИ. По данным украинских властей, в результате обстрелов более 20 человек пострадали.

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Запорожье после ракетного обстрела армией РФ (фото из архива)
Запорожье после ракетного обстрела армией РФ (фото из архива)Фото: REUTERS

Российские войска в пятницу, 5 апреля, обстреляли пятью ракетами украинский город Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, в результате ракетных ударов погибли четыре человека, более 20 человек получили ранения, включая 9-летнего ребенка и двух журналисток. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как пишут украинские СМИ, сначала по Запорожью был нанесен удар тремя ракетами, а затем, когда на месте работали журналисты, спасатели и полицейские, российская армия нанесла второй удар двумя ракетами. Подобную тактику повторных ударов армия РФ уже применяла, в частности, при обстреле Харькова, отметил Федоров.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, ракетный удар пришелся по жилому сектору: повреждены три жилые многоэтажки,  один частный дом, общежитие и магазин.

В то же время представитель назначенной Россией "администрации" оккупированной части Запорожской области Кирилл Рогов заявил, что целью удара было предприятие "Мотор Сич", где собирают двигатели для военных самолетов и ремонтируют технику ВСУ.

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