Как с помощью сказки говорить с детьми об эмиграции?

Уютный зал берлинского культурного центра Panda Platform забит битком, впереди, у самой сцены, несколько десятков детей. Откуда-то из-за спины у зрителей на сцену выходит женщина в яркой зеленой кофте и малиновой шапочке. Она заходит за аккуратную - тоже ярко малинового цвета - оградку и разводит руками. "Когда-то дерево жило в парке. И там в этом самом парке оно и работало. Конечно же - кем-кем? - деревом!" - говорит актриса, которая целый час будет рассказывать (и показывать) историю о судьбе дерева, которое скоро потеряет работу и лишится места в парке, но, преодолев немало трудностей, начнет новую жизнь где-то далеко от родины. Похожий путь пришлось пройти тысячам белорусам, которые были вынуждены уехать из страны из-за репрессий. Только в ЕС в 2021-2022 годах уехали от 143 до 172 тысяч человек.

Как говорить об эмиграции с детьми? Совершенно непонятно, учитывая, что часто взрослым нелегко обсуждать этот вопрос даже друг с другом. Света Бень - а на сцене именно знаменитая белорусская певица, экс-участница группы "Серебряная свадьба" - предлагает обсуждать эмиграцию с помощью волшебной сказки.

Показ спектакля-сказки прошел в берлинском центре Panda Platform Фото: Dmitry Vachedin/DW

"Спектакль появился нечаянно. Мы хотели сделать историю, которая нас подбодрит, и даже не знали, про что она будет. Придумали историю про дерево, а оказалось, что она про всех нас - про тех, кто покинул свой парк, - говорит певица, уточняя, для тех, кто не понял: - Она предназначена тем, кому нравился их парк, но по разным причинам там больше невозможно было оставаться".

Сама Света Бень уже больше года живет в Берлине.

Бунт дерева (сделавший его безработным)

Центральный элемент сказки - бунт дерева, который привел его к тому, что из парка надо уйти. Единственный негативный персонаж сказки появляется в самом начале. Это директор парка. "Он создает такие условия, при которых порядочное дерево не может оставаться в своем родном парке", - описывает его Света Бень в интервью DW. Но перед деревом возникает знакомая взрослым вечная дилемма - может быть, еще потерпеть?

"Возможно, мне все-таки согласиться с директором и остаться в парке? И тут дерево рассердилось само на себя: как это - согласиться и остаться? "Нет! Не смей даже так думать! Кыш! Кыш! Вон!" - закричало оно и затопало, как директор затопал на птиц. И странным образом это подействовало", - рассказывает Света Бень со сцены.

"Зла не надо бояться, надо бояться стать частью зла", - поет Света Бень в одной из своих последних песениз альбома "Прием". Иногда уйти, покинуть зону комфорта правильнее, чем терпеть и тем самым подыгрывать злу, делает вывод дерево и рассказывает об этом со сцены. Чувство собственного достоинства заставляет его сделать решительный шаг.

Трамвай, который стал акулой

Жизнь за пределами парка полна опасностей и лишена комфорта - там воют страшные "елковолки", темно и одиноко. Но там же можно встретить чудесный смелый трамвай, который чувствует себя акулой и потому бросается в реку - и становится зубастой рыбой. Там можно помочь гопнику-карманнику и спасти маленького мальчика, который прячется от жизни в большой коробке. Постигая окружающий мир, лишившееся работы дерево постигает себя - и оказывается, что оно каштан; оказывается, у него есть свечи; оказывается, оно само способно излучать свет.

Большая часть магии спектакля - декорации и картины, изготовленные берлинской художницей Линой Хесиной. Певица на сцене не стоит без дела - она постоянно открывает какие-то коробочки, разворачивает свертки, вытаскивает кукол, свет в зале то ярко зажигается, то снова гаснет, везде что-то мерцает, горит, булькает, мельтешит и дымится. Это очень красивая постановка, исполненная в традициях европейского камерного театра, где все изготовлено своими руками и весь спектакль потом можно спокойно унести в двух чемоданах.

Встреча каштана с березой Фото: Dmitry Vachedin/DW

"Призыв не бояться - это прежде всего призыв к самому себе. Я никогда не делаю детские спектакли, я делаю спектакли, которые мне бы самой было интересно смотреть", - говорит Света Бень.

"Безработное дерево" - звучит очень грустно, но певица предлагает не отворачиваться от ситуации, в которую "директор парка" поставил ее саму и еще тысячи людей. Теперь объяснить детям ситуацию, в которую попала семья в эмиграции, кажется проще - по крайней мере, можно объяснить ее на примере отважного дерева, у которого, пусть не сразу, но все получается.

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