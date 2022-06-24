Волонтерам из России, помогающим украинцам, в Польше не рады?

Для многих украинских беженцев вокзал в польском Пшемысле, что расположен в 10 километрах от границы с Украиной, - первая остановка за пределами родной страны. Каждый день сюда прибывает около 2000 человек, которые бегут от войны, развязанной Путиным против Украины. В основном это женщины и дети.

Волонтеры в Пшемысле. Кто их координирует?

По пути между информационным центром железнодорожного вокзала и платформой номер 5, куда приходят поезда из Украины, добровольные помощники объясняют людям дорогу, присматривают за их багажом и домашними животными, дают необходимую информацию на украинском, польском, английском и русском языках.

Каждый день на вокзале дежурят около 100 таких помощников. В первый месяц войны работу волонтеров координировало руководство города Пшемысля. Затем эту задачу взяли на себя власти воеводства. То, что особенно ценят в волонтерах, добровольно помогающих украинцам, - знание нескольких языков и желание помочь, объяснили DW в координационном центре волонтеров.

Сотрудник, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что каждый желающий помочь украинским беженцам здесь очень востребован - независимо от страны происхождения, языка, места жительства и национальности. Но добровольные помощники из России, с которыми побеседовала DW, поделились другим опытом.

Российские волонтеры в Пшемысле не нужны?

Много раз помощь волонтеров из России на вокзале Пшемысля отвергали, сетует Георгий Нурманов. В начале марта 38-летний россиянин основал инициативу Russians for Ukraine, чтобы помочь украинским беженцам в Польше. "Мы сталкивались с тем, что чиновники не хотели использовать помощь людей, у которых российские паспорта. Они говорили, что в настоящий момент помощь не нужна, но в то же время набирали других людей", - вспоминает Нурманов.

Георгий Нурманов

Один из представителей региональных властей в интервью польской газете заверил, что национальность не имеет значения, но кандидатуры волонтеров проверяются польскими спецслужбами. На практике все выглядит иначе. "Нет четких правил. Иногда можно стать волонтером и с российским паспортом. Все зависит от того, кто в данный момент отвечает за набор", - продолжает Нурманов.

Сам Георгий Нурманов родом из Омска. Десять лет он живет в Варшаве, куда перебрался по политическим причинам, и занимается выпечкой. Нурманов - один из критиков Путина. Он очень жестко осудил вторжение РФ в Украину. В одном из сел недалеко от Пшемысля Георгий снял в аренду дом, чтобы в нем могли ночевать около 20 волонтеров. У Теlegram-канал Russians for Ukraine более 2400 подписчиков.

Почему запретили белые жилеты?

До недавнего времени добровольные помощники из России на вокзале Пшемысля носили белые жилеты с надписью Russians for Ukraine. Но больше они это делать не могут. "С 1 мая можно носить только желтые жилеты, которые раздают польские чиновники. Таким образом, мы больше не можем быть идентифицированы как Russians for Ukraine", - говорит Георгий Нурманов. С одной стороны, он видит в этом дискриминацию. С другой - политически мотивированную игру чиновников: "Это политика местных националистов".

Запрещенные белые жилеты

С 2015 года национально-консервативная партия "Закон и справедливость" является правящей в Польше. В администрации региона Пшемысль работает много членов этой партии. Их политическими конкурентами тут являются враждебные по отношению к иностранцам партии, представляющие крайне правые силы. Войцех Бакун - с 2018 года мэр Пшемысля - до того, как занял этот пост, был депутатом польского парламента от правопопулистской партии Kukiz 15.

"Мы не хотим видеть здесь русских"

Некоторые российские волонтеры сообщают, что враждебное отношение к себе они испытывают даже помогая людям на вокзале в Пшемысле. Ольга Карон - одна из участниц инициативы Russians for Ukraine, у нее российско-украинские корни, сейчас Ольга живет в Нидерландах. Два месяца назад она приехала в Пшемысль, чтобы помогать украинским беженцам. "Мы не хотим видеть здесь русских", - услышала она от одной польки на вокзале, когда та увидела ее белый жилет. "Я была в шоке, - призналась Ольга. - Я же специально приехала сюда, чтобы помочь людям, которые бегут от российской армии".

Ольга Карон

Один польский волонтер потребовал, чтобы его российский коллега снял белый жилет, потому что это запрещено. Когда россиянин спросил, на каком правовом основании это запрещено, то услышал в ответ: "Здесь Польша, никто перед тобой извиняться не будет. Никто не назовет тебе никаких правовых оснований. Поезжай в свою Россию". Кроме того, польский волонтер спросил у него, каковы правовые основания, на которых Россия напала на Украину.

"Таких нет. Нападение на Украину нелегально", - ответил российский волонтер. Так вот и белые жилеты с надписью нелегальны, аргументировал поляк. Георгий Нурманов говорит, что такие ситуации происходят не редко. Он снимает их на видео и выкладывает в своем Теlegram-канале.

"Для нас важно помогать и быть на виду"

Несмотря на все неприятные ситуации, Георгий Нурманов и его инициатива Russians for Ukraine продолжают помогать украинцам. Это не первый проект, в котором участвуют россияне. В 2016 году Нурманов основал в Варшаве антикремлевский фонд "За свободную Россию". На арендованном Russians for Ukraine доме висит бело-сине-белый флаг, который с марта 2022 года является символом российских противников войны против Украины. На кухне - фотографии россиян, которые добровольно прибыли сюда, чтобы помогать украинцам. За 100 дней войны таких уже 160 человек.

Георгий Нурманов показывает фото волонтеров, приехавших в Польшу

"Это как русские, так и русскоязычные, среди которых много тех, кто покинул Россию по политическим причинам", - уточняет Нурманов, сидя за столом и обсуждая планы с одним из волонтеров. Через пару часов двое волонтеров должны отправиться в центр раздачи гуманитарной помощи, чтобы сменить двух других после их 12-ти часовой работы.

В бывшем здании универмага находится пункт временного размещения беженцев. Его организовали местные бизнесмены, и они рады помощи российских волонтеров. Это воодушевляет Георгия Нурманова и его коллег: "Для нас важно помогать. И важно, чтобы мы были на виду. Ведь так мы можем показать, что не все русские поддерживают войну. Мы чувствуем свою ответственность за то, что случилось с Украиной" .

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