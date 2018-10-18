Volkswagen начал новую широкомасштабную утилизацию дизелей

Виновник "дизельного скандала" вступает в новый раунд борьбы с его фатальными последствиями. Чтобы предотвратить введение в городах Германии запретов на въезд дизельных автомобилей, Volkswagen объявил 18 октября о начале второй широкомасштабной программы утилизации старых дизелей. Детали обнародовали участвующие в ней дочерние фирмы концерна - VW, Audi, Seat и Skoda. Критики усмотрели в этом всего лишь кампанию по стимулированию спроса на новые машины. Однако она может реально поспособствовать более чистому воздуху.

Возобновление прежней программы Volkswagen

По данным Volkswagen, первый раунд выплаты утилизационной премии, продолжавшийся с августа 2017 до июня 2018 года, позволил концерну полностью изъять из оборота (пустить на лом, а не перепродать) более 210 тысяч старых дизельных автомобилей с особо высоким уровнем содержания вредных веществ в выхлопных газах (экологические стандарты от Евро-1 до Евро-4). Это программа теперь возобновляется.

Фирменный автосалон Volkswagen в Берлине

Она предусматривает, что автовладельцы, сдавая повсюду в Германии входящим в концерн Volkswagen компаниям старые дизели любых марок, получают "экологическую премию" (Umweltprämie), иными словами - скидку, при покупке нового или лишь недавно зарегистрированного подержанного автомобиля с дизельным, бензиновым или электрическим двигателем. Размеры скидок зависят от марки машины и конкретной модели.

Так, компания Audi сообщила 18 октября, что при покупке нового автомобиля этого бренда с экологическим стандартом Евро-6 скидка в зависимости от модели составит от 3 до 10 тысяч евро. Seat предлагает скидки от 2,5 тысяч евро (модель Ibiza) до 8 тысяч евро (Alhambra). Владельцы легких коммерческих автомобилей марки VW могут рассчитывать на 4-8 тысяч евро.

Принципиально новое предложение VW

Принципиально новым для Volkswagen элементом программы является предложение, адресованное жителям 14 немецких городов с особо высоким уровнем загрязнения воздуха и прилегающих к ним сельских районов, точнее говоря - проживающим здесь владельцам подержанных дизельных автомобилей экологических стандартов Евро-4 и Евро-5.

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Им предлагают при покупке нового автомобиля засчитать рыночную стоимость сдаваемого - и в дополнение к этой сумме предоставить еще "премию за обмен" (Wechselprämie). У Audi эта скидка в зависимости от модели может достигать 9 тысяч евро, при продаже коммерческих автомобилей Volkswagen готов уступить до 7 тысяч евро.

На сайтах концерна и его дочерних компаний указывается, что в ближайшем будущем Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrtbundesamt, KBA) направит всем потенциальным кандидатам на такой обмен официальное письмо, которое даст им право осуществить сделку в соответствующих автосалонах.

Автостроители готовы менять, но не переоснащать старые дизели

О схожих программах по утилизации старых дизельных автомобилей объявили в последние дни и другие работающие на немецком рынке автостроители: это стало реакцией на принятые правительством Германии в начале октября решения по дизельным автомобилям.

Концерн Daimler, к примеру, 12 октября объявил, что увеличивает скидки для владельцев дизельных легковых машин и минивэнов, проживающих в наиболее загрязненных, с точки зрения федерального правительства, регионах (имеются в виду те самые 14 городов вместе с окрестностями). Теперь здесь предлагаются от 3 до 10 тысяч евро. Причем, подчеркивает производитель автомобилей марки Mercedes-Benz, скидки предоставляются дополнительно к другим действующим бонусам, в том числе к тем 3 тысячам евро, которые полагаются покупателям плагин-гибридов.

До 10 тысяч евро готов платить Renault. Предложение адресовано всем, кто владеет в Германии дизельными автомобилями экологических стандартов от Евро-1 до Евро-5 и приобретет у этого французского концерна новую легковую машину. Если выбор при этом, к примеру, падет на Renault ZOE, то за сдачу в автосалон на утилизацию старого дизеля покупатель получит 3 тысячи евро, к которым добавится еще и скидка за покупку электромобиля, которая у данного производителя составляет 5 тысяч евро.

У Renault все предложения действуют до 30 ноября 2018 года, однако не исключено, что концерн, как уже не раз бывало ранее, продлит акцию. У Volkswagen и Daimler программы по утилизации старых дизелей пока бессрочные.

Таким образом, автоконцерны готовы активно участвовать в борьбе за чистоту воздуха, убирая с немецких дорог старые дизели, если это стимулирует продажи новых автомобилей. Но они пока явно не спешат выполнять второе решение, принятое правительством Германии в начале октября: за свой счет предлагать тем владельцам дизелей, которые не собираются сдавать их на утилизацию, поскольку не хотят или не могут сейчас купить новый автомобиль, установку катализаторов для очистки выхлопов.

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