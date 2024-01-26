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Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
Многоэтажный дом в Киеве, разрушенный ударом российского беспилотника
Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Война России против Украины

Два года назад, в ночь на 24 февраля, Россия развязала полномасштабную войну с Украиной. Новости, репортажи, аналитика о войне в Украине - на сайте DW.

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Топ-тема

Режиссер Виктор Косаковский

Русский режиссер на Берлинале: Мы - убийцы

Культура23 февраля 2024 г.
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Новости

23 февраля 2024 г.

Россия расширила список невъездных граждан Евросоюза

23 февраля 2024 г.

Байден объявил о новых санкциях США против России

23 февраля 2024 г.

Верховная рада приняла закон о демобилизации срочников

23 февраля 2024 г.

CAS отклонил апелляцию ОКР на отстранение в МОК

23 февраля 2024 г.

Из-за войны дети в Украине проводят в убежищах тысячи часов

23 февраля 2024 г.

С начала 2024 года в сеть утекли 510 млн записей о россиянах

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Контекст

Разрушенная во время обстрелов Купянска детская площадка

Военных РФ обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Военных РФ обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Сексуальное насилие над детьми в Украине со стороны военных РФ стало темой исследования германской Kindernothilfe.
Конфликты23 февраля 2024 г.
Ярмарка вакансий для украинских беженцев

Украинские беженцы в Германии. Нужно ли им идти работать?

Украинские беженцы в Германии. Нужно ли им идти работать?

Лишь 20 процентов украинских беженцев нашли работу в ФРГ. Они могут жить, получая пособие, или есть другие причины?
Миграция23 февраля 2024 г.
Блокада польско-украинской границы. Грузовики на КПП "Ягодин-Дорогуск"

Блокада польско-украинской границы. Убытки будут у всех

Блокада польско-украинской границы. Убытки будут у всех

Польские фермеры ужесточили блокаду на украинско-польской границе. Чего добиваются протестующие?
Конфликты22 февраля 2024 г.
Крылатая ракета TAURUS

Бундестаг потребовал TAURUS для Украины. Или все же нет?

Бундестаг потребовал TAURUS для Украины. Или все же нет?

Бундестаг одобрил резолюцию о расширении помощи Украине. Но ракеты TAURUS в ней не упомянуты. И что теперь?
Конфликты22 февраля 2024 г.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц после подписания соглашения о безопасности между Украиной и Германией

Гарантии безопасности или "политический трамплин" в НАТО?

Гарантии безопасности или "политический трамплин" в НАТО?

DW выясняла, какие гарантии предусмотрены подписанными Украиной с рядом стран Запада соглашения о безопасности.
Конфликты22 февраля 2024 г.
На акции жен мобилизованных у Кремля

Чего требуют жены мобилизованных из движения "Путь домой"?

Чего требуют жены мобилизованных из движения "Путь домой"?

Одна из активисток движения "Путь домой" рассказала DW, как она решилась на протест и почему не боится репрессий.
Конфликты22 февраля 2024 г.
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В центре внимания

Мобилизация в Украине

Проект нового закона о мобилизации в Украине, разработанный в связи с необходимостью отражения российской агрессии, зарегистрирован 25 декабря 2023 года. После волны критики он был переработан и вновь внесен в Раду.

Бои на линии фронта в Украине, январь 2024 года

Австрийский полковник: Война в Украине скоро достигнет пика

Австрийский полковник: Война в Украине скоро достигнет пика

Маркус Райснер в интервью DW рассказал о том, что может изменить ход войны в Украине и как на это повлияет Запад.
Конфликты14 февраля 2024 г.
Polen Ukrainische Truppen trainieren in Polen für den harten Winterkrieg

Военкоматы в Украине смогут работать круглосуточно

Военкоматы в Украине смогут работать круглосуточно

Военкоматы смогут круглосуточно рассматривать административные дела, проводить медосмотры и вести учет призывников.
Политика10 февраля 2024 г.
Украинские военные в боевой форме

Законопроект о мобилизации в Украине: что должно измениться

Законопроект о мобилизации в Украине: что должно измениться

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. За что его критикуют, и что хотят изменить.
Конфликты7 февраля 2024 г.
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В центре внимания

мобилизованные россияне в Москве
Фото: Stringer/AA/picture alliance

Мобилизация в России и ее последствия

Мобилизация в России на войну с Украиной не похожа на частичную и не нашла поддержки в обществе.

Угроза для Кремля? Чего могут добиться жены мобилизованных

Конфликты14 февраля 2024 г.

Предложение МО РФ о предельном возрасте службы было удалено

Конфликты11 февраля 2024 г.

Надеждин и протесты в России: какой еще сюрприз ждет Путина

Политика26 января 2024 г.44:12 мин.
Всего публикаций по теме: 127
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Видеопроекты

Смерть Навального - "Заповедник", выпуск 299

О смерти Алексея Навального. Прогулка по Москве накануне китайского Нового года. Шойгу, Лавров и Путин консультируют Ким Чен Ына и Мадуро по вопросам пересадки территорий. Рекламный триптих о выборах в Беларуси. Байден, Трамп и юридические последствия плохой памяти. Смотрите в 299-м выпуске "Заповедника"!
18 февраля 2024 г.13:10 мин.
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Видеоновости

Удар ВСУ по Херсонской области

А также в выпуске: германский бундестаг так и не одобрил поставки ракет "Таурус" Украине (22.02.2024)
22 февраля 2024 г.34:54 мин.
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Карточки вместо налички для беженцев. Как это работает в ФРГ

С этого года в ФРГ вводится система платежных карт для беженцев. В некоторых городах она уже работает. Репортаж DW.
Миграция22 февраля 2024 г.
Здание Рейхстага в Берлине, где проходят заседания парламента ФРГ

Депутаты бундестага: Смерть Навального - дело рук Путина

Депутаты немецкого парламента уверены, что знают, кто убил Алексея Навального, и говорили об этом в бундестаге.
Политика21 февраля 2024 г.
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Каспаров обвинил Путина в ликвидации Навального

По мнению Гарри Каспаров, именно Путин несет ответственность за гибель Алексея Навального в колонии.
Политика21 февраля 2024 г.07:32 мин.
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Рука с ложкой и Земной шар в виде яйца

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Подкаст Deutsche Welle о политике безопасности.
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В центре внимания

Оружие для Украины

При отражении агрессии Москвы Киев нуждается в современных вооружениях - ПВО, бронетехнике, тяжелой артиллерии, авиации. Страны Запада - партнеры Украины - оказывают посильную военную помощь подвергшейся агрессии стране.

Президент Украины Зеленский в кабине истребителя F-16 на базе ВВС Дании

Дания гарантировала Украине помощь на ближайшие десять лет

Дания гарантировала Украине помощь на ближайшие десять лет

В Копенгагене пообещали, что Украина может получить истребители F-16 уже летом.
Политика22 февраля 2024 г.
Испытательтный полет крылатой ракеты Taurus

Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Украине ракет TAURUS

Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Украине ракет TAURUS

Проект резолюции, предложенный оппозиционным блоком ХДС/ХСС, был отвергнут явным большинством парламентариев.
Конфликты22 февраля 2024 г.
Танк Т-72

ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине

ФРГ и Чехия ищут новые возможности передачи танков Украине

Берлин планирует передать Праге танки Leopard 2A4 из Швейцарии, а чешская армия предоставит ВСУ советские танки Т-72.
Конфликты22 февраля 2024 г.
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