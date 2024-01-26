Война России против Украины

Проект нового закона о мобилизации в Украине, разработанный в связи с необходимостью отражения российской агрессии, зарегистрирован 25 декабря 2023 года. После волны критики он был переработан и вновь внесен в Раду.
Мобилизация в России на войну с Украиной не похожа на частичную и не нашла поддержки в обществе.
При отражении агрессии Москвы Киев нуждается в современных вооружениях - ПВО, бронетехнике, тяжелой артиллерии, авиации. Страны Запада - партнеры Украины - оказывают посильную военную помощь подвергшейся агрессии стране.