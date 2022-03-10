Война в Украине: Лавров и Кулеба не договорились о перемирии

Россия и Украина в ходе переговоров в турецкой Анталье в четверг, 10 марта, не смогли договориться о прекращении огня в войне в Украине. Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не позволили добиться какого-либо прогресса, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, на переговорах обсуждался вопрос о введении 24-часового прекращения огня "для решения самых безотлагательных гуманитарных проблем", но стороны не добились прогресса, поскольку "создается впечатление, что такие решения в России принимают другие". При этом Кулеба выразил готовность к новой встрече в таком же формате, указав, что его страна готова к сбалансированному дипломатическому урегулированию. В то же время он подчеркнул, что Россия не добьется капитуляции от Украины.

Лавров готов к новым переговорам

Со своей стороны Сергей Лавров также выразил принципиальную готовность к дальнейшим переговорам. "Мы за любые контакты, но они должны приносить пользу", - сказал он. Российский министр сообщил, что президент РФ Владимир Путин также не возражает против встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но для этого необходимо "провести дополнительную работу".

По словам Лаврова, Россия не нападала на Украину, а чувствовала угрозу для собственной безопасности. Он сказал, что Россия представила Украине свои предложения по урегулированию и ожидает ответа. Лавров также обвинил Запад в поставке Украины летальных вооружений. Неизвестно, в чьи руки попадут поставленные Украине гранатометы, пояснил он.

Кроме того, глава МИД РФ утверждал, что роддом в Мариуполе, который накануне подвергся налету российской авиации, был опорным пунктом батальона "Азов". По его словам, там "давно нет ни женщин, ни детей, ни обслуживающего персонала". При этом украинские власти сообщили, что в результате удара по больнице ранения получили 17 человек, в том числе женщины-роженицы.

Турция надеется на продолжение переговоров

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, при посредничестве которого проходила встреча в Анталье, выразил осторожный оптимизм, несмотря на отсутствие прогресса на переговорах. "Никто не ожидал, что эта встреча позволит решить все проблемы, но она стала важным началом", - сказал он, выразив надежду на то, что контакты будут продолжены с целью установления доверия.

Чавушоглу сообщил, что встреча трех министров проходила в "трудной атмосфере", но была цивилизованной. Он сказал, что Турция готова и впредь выступать посредником между Россией и Украиной.

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