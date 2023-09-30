Война, день 584-й: создание Альянса оборонной промышленности

На 584-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 30 сентября, украинская армия продолжает контрнаступление, постепенно освобождая оккупированные территории. ВС РФ наносят удары по населенным пунктам Украины. Заявления представителей воюющих сторон не всегда возможно проверить по независимым источникам.

В Украине создан международный Альянс оборонной промышленности

На первом Международном форуме оборонной промышленности в Киеве был создан Альянс оборонной промышленности, объявил президент Украины Владимир Зеленский. "Наш приоритет - развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производство снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли", - написал он в Telegram-канале. Зеленский выразил уверенность, что Украина станет "одним из ключевых мировых" изготовителей оружия и оборонных систем.

В частности, через 1,5 года в стране планируется построить завод по производству дронов Bayraktar, заявил глава турецкой компании Baykar Халюк Байрактар. Украинская сторона обладает уникальными технологиями по производству двигателей, а турецкая - по производству беспилотников, на которые эти двигатели устанавливаются, отметил турецкий бизнесмен.

По сведениям украинского министерства иностранных дел, в форуме приняли участие 252 оборонных предприятия из 30 стран мира. Декларацию о создании Альянса оборонной промышленности на момент закрытия форума подписали 38 производителей вооружений из 19 государств.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате атак российских войск в стране пострадало 37 оборонных предприятий. Власти прорабатывают предложения по их восстановлению, заявил глава правительства на Форуме оборонных индустрий. Шмыгаль не уточнил, о каком периоде идет речь.

Визит главы дипломатии ЕС в Одессу

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. Глава дипломатии Евросоюза вновь заверил Украину в поддержке ее территориальной целостности со стороны Брюсселя. "Я приехал в Одессу для того, чтобы показать, как мы оказываем Украине военную, экономическую, политическую и дипломатическую помощь, чтобы прийти к справедливому миру", - добавил Боррель в видеообращении.

В Одессе можно увидеть доказательства того, что президент РФ Владимир Путин "использует голод в качестве оружия", отметил глава дипломатии ЕС. "Россия атакует порты и сельскохозяйственные объекты, которые экспортируют украинское зерно в мир, одновременно получая финансовую выгоду от увеличения цен на зерно", - добавил он.

Боррель не обошел стороной вопрос обучения украинских военнослужащих в ЕС. По словам главы дипломатии Евросоюза, соответствующую подготовку прошли уже 27 тысяч украинских военных.

Политик в ФРГ призвала поставить Украине ракеты Taurus

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) не медлить с решением о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. "При целенаправленном использовании крылатых ракет украинская армия сможет ощутимо нарушить российские поставки на фронт", - указала депутат от Свободной демократической партии в интервью изданиям медиагруппы Funke.

В то же время Штрак-Циммерман посчитала законными возможные удары Украины по России. "Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора. Совершенно независимо от того, где оружие было произведено и кто его предоставил", - заявила она. Речь идет и об аннексированном РФ Крыме, через который организованы поставки для российских вооруженных сил, указала политик.

NYT: Украинские военные столкнулись с нехваткой дешевых дронов

Украинский военный управляет беспилотником Фото: Ashley Chan/Imago

Украинские военнослужащие столкнулись с нехваткой дешевых беспилотных летательных аппаратов из-за ограничения Китая на поставки компонентов, пишет американское издание The New York Times. Недорогие потребительские дроны, в изобилии встречающиеся на фронте, чаще всего производят в КНР, однако с 1 сентября Пекин ограничил экспорт комплектующих к БПЛА, указывает газета.

За первое полугодие 2023-го Киев получил беспилотники напрямую из КНР на общую сумму чуть более 200 тысяч долларов США (188 тысяч евро), следует из торговых данных, которые изучили журналисты. Прямые поставки китайских дронов в Россию за аналогичный период достигли 14,5 млн долларов (13,6 млн евро), говорится далее.

Новая атака дронов

Ночью Украина вновь попала под атаку беспилотных летательных аппаратов. По данным Воздушных сил ВСУ, 30 из 40 дронов Shahed-131 и Shahed-136 были сбиты. В Калининской общине Винницкой области беспилотник попал в объект инфраструктуры, что привело к пожару, отметили местные власти.

Замглавы Совбеза РФ: Новых регионов "будет больше"

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в составе страны "будет больше" новых регионов. Его слова прозвучали в первую годовщину "присоединения к РФ" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

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