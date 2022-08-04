Зеленский: AI перекладывает ответственность с агрессора на жертву

На 163-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 5 августа (время московское).

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Европейский Союз ввел новые санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра "в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию РФ против Украины". Александр Янукович, по данным ЕС, ведет коммерческую деятельность на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, в частности, в энергетическом, угольном, строительном, банковском секторах и сфере недвижимости и имеет "тесные связи с пророссийскими сепаратистами".

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении выступил с резкой критикой доклада правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что украинская армия создает военные базы и размещает военную технику в жилых районах, подвергая опасности мирных жителей. Зеленский упрекнул AI в том, что она "пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву". Те, кто устанавливает подобные взаимосвязи, должны признаться себе в том, что "помогают террористам", сказал он.

"Нет и не может быть даже гипотетически ни одного условия, по которому какой-либо российский удар по Украине становится оправданным... Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться", – сказал президент. Зеленский напомнил, что российскими ударами повреждены или уничтожены около 200 религиозных сооружений, 900 медучреждений и более 2200 образовательных учреждений.

"Любые попытки поставить под сомнение право Украины сопротивляться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свою жизнь и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как террористического государства - это извращение", - написал в свою очередь в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

Хроника событий 4 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 августа 00.00 - 13.59 >>>

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