Польша передаст Украине самоходные гаубицы Krab

На 157-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 30 июля (время московское).

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что руководство РФ пытается возродить "империю зла", но эти попытки терпят неудачу, сообщила польская радиостанция RMF24. "Сегодня мы наблюдаем попытки воссоздания "империи зла" нынешними правителями Кремля. И мы убеждены, что благодаря сотрудничеству, как в Североатлантическом альянсе, так и между Польшей и США, все попытки воссоздать "империю зла" потерпят поражение", - подчеркнул Блащак, выступая в Познани на военной базе, на которой дислоцируются силы США в Польше. Командующий армией США в Европе и Африке генерал Деррил Уильямс отметил во время церемонии, что польско-американское сотрудничество "является четким сигналом для любого врага".

Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

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Восемь польских самоходных гаубиц Krab готовы для передачи Украине, сообщило Польское радио. "Техника готова, ожидается завершение последних формальностей, после чего ее отправят в Украину", - говорится в сообщении. В настоящее время украинские военные обучаются в Польше обращению с этим оружием. Гаубицы будут переданы Украине бесплатно. Они поставляются по соглашению между Польшей и Украиной, согласно которому польская компания Huta Stalowa Wola произведет для Киева около 60 таких установок.

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Россия запретила въезд в страну 32 чиновникам, военным и журналистам из Новой Зеландии в ответ на "санкции правительства Новой Зеландии, которые все больше затрагивают российских граждан", говорится в заявлении МИД РФ. Среди попавших под санкции, мэры столицы страны Веллингтона и Окленда, командующий ВМС. В апреле Россия запретила въезд премьер-министру Джасинде Ардерн и ряду высокопоставленных политиков.

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Украина знает всё о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его осуждения, сообщил в эфире телемарафона украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, известно всё и о его родственниках. Омбудсмен признал, что нельзя задержать этого россиянина для суда, пока он находится в РФ. Однако Лубинец заверил, что украинские и иностранные правоохранители сделают все, чтобы его задержали, как только он куда-то выедет.

Ролик, в котором двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле мужчину в форме, похожей на украинскую, и пытают его канцелярским ножом, распространился в соцсетях в конце июля. На данный момент неизвестно, кем и когда было снято видео, но 29 июля в пророссийских Telegram-каналах появилась вторая часть видео. В ней подвергшегося пыткам мужчину убивают выстрелом в голову. Генпрокуратура Украины сообщила о расследовании в связи с возможным запечатленным случаем пыток.

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"Чудовищные, абсолютно бесчеловечные военные преступления, совершенные российскими солдатами", - так прокомментировал Эксперт партии ХДС по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) видео, на котором предположительно солдат РФ кастрирует украинского военнопленного. По словам Рёттгена, Путин не будет знать пощады, если мы разрешим ему продолжать. "Поэтому есть только один способ защитить украинцев, при котором они победят Россию с помощью тяжелого оружия", - написал он в Twitter.

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Украина проведет обязательную эвакуацию населения из Донбасса

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Перед началом отопительного сезона Украина проведет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области, сообщили вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее оценкам, из региона придется эвакуировать более 200 тысяч жителей.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет надлежащего электроснабжения. Одним словом - тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", - объяснила она. У жителей Донецкой области будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде, добавила Верещук.