США: удар РФ по Одессе подрывает усилия по экспорту зерна

На 151-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 24 июля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении назвал обстрел порта Одессы "вопиющим российским варварством". "Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по нашему порту - это цинично, и это удар по политическим позициям самой России. Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - заявил Зеленский.

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В Госдепартаменте США заявили, что ракетный дар по порту Одессы "ставит под серьезное сомнение приверженность России подписанным накануне договоренностям" об организации поставок украинского зерна. "Это нападение подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки. Россия несет ответственность за углубление мирового продовольственного кризиса и должна прекратить свою агрессию и полностью выполнить договоренности, на которые она согласилась", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия официально не подтверждала обстрел Одессы. В Минобороны Турции сообщили, что РФ заявила им о непричастности к атаке.



Хроника событий 23 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 июля 00.00 - 13.59 >>>

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