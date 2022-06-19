Глава Еврокомиссии: В Украине - прочная демократия

На 117-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 20 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает усиления атак России на его страну, пока Киев ждет решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата. "Завтра начинается историческая неделя. Одна из самых важных за все время с 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза относительно статуса кандидата для Украины", - сказал Зеленский в видеообращении. "И в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально - показательно. И не только против Украины, но и против Европы", - отметил президент.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что Германия "может и будет делать больше" в том, что касается поставок оружия. В эфире немецкого телеканала ARD он заявил, что война с Россией сейчас является "артиллерийской войной". У российской армии, по его словам, превосходство в артиллерии в 15 раз, поэтому Украине срочно нужны артиллерийские системы, зенитное оборудование и ракетные системы. Чем раньше поступит оружие, тем больше будет помощь и тем меньше людей погибнет, отметил Кулеба.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила в защиту своего предложения предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. "Украина сделала огромные шаги вперед", - сказала она в эфире немецкого телеканала ARD, отметив "моральное обязательство" поддержать страну в этот период. По словам фон дер Ляйен, Украина - "прочная парламентская демократия", но Евросоюз хочет увидеть "еще больше реформ". Это, в частности, касается укрепления верховенства закона, а также борьбы с коррупцией и с олигархами.

Хроника событий 19 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 июня 00.00 - 13.59 >>>

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