 Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС | Новости из Германии об Украине | DW | 17.06.2022

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Украина

Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС

Еврокомиссия утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. В них она рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели в Брюсселе в пятницу, 17 июня. В этот день коллегия еврокомиссаров утвердила заключения по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, передает корреспондент DW.

"Еврокомиссия рекомендует совету, во-первых, дать Украинеевропейскую перспективу и, во-вторых, дать Украине статус кандидата", - заявила фон дер Ляйен. Аналогичную рекомендацию Еврокомиссия дала и по Молдове. А вот касательно Грузии предложение Еврокомиссии другое - признать ее европейскую перспективу, но перед предоставлением ей статуса кандидата Тбилиси надо будет внедрить ряд реформ.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

С приближением саммита все больше европейских правительств высказываются за предоставление на нем Украине и Молдове статуса кандидата. В частности, накануне это сделали канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Киев.

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    Автор: Кристофер Бобин, Александра Ёлкина


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Шольц, Макрон и Драги готовы предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. DW Новости

 

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