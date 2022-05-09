В Мариуполе продолжается штурм "Азовстали"

На 76-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 10 мая (время московское).

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"Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии Анналена Бербок после посещения Бучи.

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Глава Луганской области Сергей Гайдай назвал "фантазиями" утверждения Минобороны России о прорыве и выходе на административную границу региона. "Наши войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции. Оборона крепкая. Прорывов нет", - написал Гайдай.

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Российские военные вторые сутки ведут обстрелы территории завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти.

"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую удерживают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и другое", - сообщил полк "Азов".

"Проще сказать, когда там не обстреливают, чем когда обстреливают. Авиация и артиллерия работают там практически постоянно. Остановки и затишье происходят, когда проходят эвакуационные мероприятия либо из самой "Азовстали", либо вблизи идет эвакуация местных мирных жителей", - подтвердил глава Донецкой администрации Петр Кириленко. По словам советника мэра города Петра Андрющенк, на территории "Азовстали" остаются не менее 100 мирных жителей. 21 апреля Путин отдал приказ отменить штурм "Азвостали" и заблокировать территорию завода.

Хроника событий 10 мая 00.00 - 13.59 >>>

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