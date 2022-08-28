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Спутниковые снимки аэродрома Саки в Крыму после взрывовФото: Planet Labs PBC/AP Photo/picture alliance
КонфликтыСША

Военные США: Киев применяет в войне американскую стратегию

Елизавета Фомина
1 ч. назад

Нетрадиционный подход к ведению войны и тотальная оборона - такова стратегия украинцев, пишет CNN. Военные США считают, что Киев взял на вооружение "Оперативную концепцию сопротивления".

https://www.dw.com/ru/voennye-ssa-obasnili-kak-kievu-udalos-nanesti-udary-po-krymu/a-62953532

В войне с Россией Украина применяет особую стратегию, которая позволяет ей успешно противостоять превосходящим силам противника, считают эксперты, опрошенные CNN. Речь идет об "Оперативной концепции сопротивления" (Resistance Operating Concept - ROC), применением которой, в частности, можно объяснить серию взрывов в аннексированном Крыму, говорится в материале, опубликованном CNN в субботу, 27 августа.

Как уточняется в публикации, эта стратегия, разработанная США в 2013 году вместе с союзниками по НАТО, предлагает "новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальную оборону, в которой участвуют не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии".

Полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков "Оперативной концепции сопротивления", видит признаки использования этой доктрины в серии недавних взрывов в аннексированном Крыму. "Поскольку вы не можете действовать обычным способом, вы будете использовать войска специального назначения, а им понадобится поддержка сопротивления - разведка, ресурсы, логистика - чтобы получить доступ к этим регионам", - говорит Стрингер. По его словам, "с высокой долей вероятности можно сказать, что принципы ROC применяются в ходе боевых действий прямо сейчас".

Некоторые эксперты объясняют взрывы на аэродроме Саки в Новофедоровке диверсией. В докладе украинского правительства, переданном CNN, Украина признает, что стоит за атаками на российские базы и склад боеприпасов. При этом ранее США сообщали, что не поставляли Киеву оружие, способное нанести удар по целям в Крыму. Кроме того, на видеозаписях взрывов не видно ни ракеты, ни беспилотника.

В апреле командующий войсками специального назначения США Ричард Кларк заявил на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, что США помогали обучать силы сопротивления в Украине в течение последних 18 месяцев. Он отметил тогда успехи такой подготовки в текущем конфликте.

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