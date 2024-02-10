Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, ранее - военкоматы) в Украине смогут работать круглосуточно во время проведения мобилизации или военного положения. Об этом в пятницу, 9 февраля, в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Теперь украинские ТЦК смогут в круглосуточном режиме рассматривать дела об административных правонарушениях, проводить медкомиссию военнообязанных и резервистов, а также вести учет людей и транспортных средств, "подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям".

В настоящий момент в Украине действуют военное положение и режим всеобщей мобилизации. Недавно власти страны продлили их до 13 мая 2024 года.

В Украине рассматривают новый законопроект о мобилизации

Обновленная версия законопроекта о мобилизации была поддержана Верховной радой в первом чтении в среду, 7 февраля. Согласно его ключевым пунктам, возраст подлежащих мобилизации будет понижен с 27 до 25 лет, а все призывники, военнообязанные и резервисты должны будут регистрировать электронный аккаунт на базе специального реестра. Повестки в ТЦК будут отправляться на тот же аккаунт.

Кроме того, военнобязанные будут должны уточнить свои учетные данные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации, а также встать на учет по новому адресу в случае переезда. В случае неявки в ТЦК в течение десяти календарных дней со дня вручения повестки, суд сможет ввести для него ряд временных ограничений: ограничить выезд за границу, запретить управлять автомобилем, а также наложить арест на средства и другие ценности.

В то же время, после мобилизации все граждане должны будут пройти обязательную военную подготовку в течение 2-3 месяцев и не смогут быть сразу отправлены на фронт. Люди с инвалидностью будут освобождены от военной службы, а военнослужащие получат право уволиться в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Добровольцы по мобилизации будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации.

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