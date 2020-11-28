 Во Франции подростка приговорили к 1,5 годам тюрьмы за угрозы учителю | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2020

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Европа

Во Франции подростка приговорили к 1,5 годам тюрьмы за угрозы учителю

По данным генпрокуратуры в Ницце, 19-летний подросток угрожал, что преподаватель умрет, как Самюэль Пати, который в октябре погиб от рук исламиста.

Спонтанный мемориал в память об убитом Самюэле Пати

Спонтанный мемориал в память об убитом Самюэле Пати

Через два месяца после убийства радикальным исламистом учителя Самюэля Пати в Париже - 19-летнего гражданина Франции приговорили к 18 месяцам тюрьмы за угрозу расправиться с другим преподавателем. Как сообщила в субботу, 28 ноября, прокуратура в Ницце, подросток обещал, что учитель "умрет, как… Пати".

В суде обвиняемый, недавно окончивший среднюю школу, рассказал, что преподаватель лицея имени Гийома Аполлинера в Ницце заподозрил нескольких своих учеников в списывании на экзамене. После этого подросток нашел аккаунт учителя в одной из соцсетей. По утверждению француза, его угрозы в адрес учителя были несерьезны, и он всего лишь хотел произвести впечатление на свою девушку.

Как уточняет газета Nice-Matin, расследованием инцидента две недели занимались сотрудники департамента уголовного розыска. На это время преподаватель был вынужден приостановить работу, а также убрать свое имя с почтового ящика.

Убийство учителя Самюэля Пати

По данным следствия, 47-летний преподаватель истории, географии и обществоведения Самюэль Пати 16 октября был жестоко убит под Парижем молодым выходцем из Чечни.

По сведениям французских властей, преступление, признанное терактом и вызвавшее в стране огромный общественный резонанс, было совершено по исламистским мотивам. Давая урок на тему свободы слова, Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда, созданные редакцией журнала Charlie Hebdo. Готовясь к нападению на педагога, 18-летним выходец из Чечни заявил в соцсетях, что мотивом для его поступка являются именно эти карикатуры.

Антифранцузские выступления в мусульманских странах

Комментируя убийство учителя, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а Пати - это "тихий герой" и "воплощение республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

Эти и подобные высказывания Макрона вызвали волну антифранцузских выступлений в Турции и ряде других мусульманских стран. При этом протестующие обвиняли Макрона в ненависти ко всем мусульманам и даже расизме.

4 ноября в письме, опубликованном в газете Financial Times, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция является такой же светской страной для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и остальных верующих. "Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм в отношении мусульман", - подчеркнул он.

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    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 04:15

Теракт в Ницце: во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы

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