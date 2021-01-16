Во Франции против закона о безопасности протестовали десятки тысяч человек

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции в субботу, 16 января, в знак протеста против закона "О глобальной безопасности".
Особое недовольство митингующих вызывает 24-я статья этого закона, предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников". За данное правонарушение можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тыс. евро. Кроме того, демонстранты сочли несоразмерной реакцию полицейских, которые в ночь на 1 января разогнали подпольный рейв в Бретани с участием порядка 2400 человек.
По данным полиции, к протестам по всей стране присоединились 34 тыс. человек. Организаторы утверждают, что общее число митингующих было ближе к 200 тыс.
Акция протеста на площади Бастилии
В Париже марш состоялся, несмотря на снегопад. Участники прошли шествием от площади Феликса Эбуэ к площади Бастилии на востоке города. Собравшиеся несли транспаранты с лозунгами: "Полиция - повсюду, а правосудия нет нигде", а также "Режим ЧС - это полицейское государство".
Задержаны 75 человек, 24 из них - в Париже
Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, полиция задержала 75 человек - в целом по стране, причем 24 из них в Париже. По словам главы ведомства, 12 силовиков получили ранения. Кроме того, полиция была вынуждена пресечь несанкционированную вечеринку, обнаруженную на маршруте шествия в Париже. Организаторам были выписаны уведомления о штрафах.
Закон "О глобальной безопасности"
Массовые акции в знак протеста против закона "О глобальной безопасности" начались во Франции осенью 2020 года. Демонстрации и митинги проходили в Париже, Лилле, Рене, Монпелье и других городах. Тем не менее 20 ноября 2020 года депутаты двухпалатного Национального собрания проголосовали за принятие документа.
Критики нового закона считают, что он может нанести урон свободе прессы. Согласно одному из положений закона, журналисты должны предварительно зарегистрироваться для освещения демонстраций на местах. Еврокомиссия в связи с этим предупредила, что СМИ и впредь должны иметь возможность "свободно выполнять свою работу".
Кроме того, благодаря обнародованным недавно видеозаписям стало известно как минимум о двух жестоких полицейских операциях в Париже - при демонтаже палаток, установленных мигрантами, и при задержании чернокожего музыкального продюсера.
Депутаты Сената - верхней палаты парламента - должны в марте 2021 года еще раз рассмотреть закон и принять по нему окончательное решение.
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Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Вандалы повредили триумфальную арку
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов