Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021)

"Зеленые человечки" и представитель Bellingcat на суде по убийству Хангошвили

В Берлине продолжился суд по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Во вторник стало известно о связях со спецслужбами РФ не только обвиняемого, но и его жены.