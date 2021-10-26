 Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 28.10.2021

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Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021)

Сенсация в берлинском суде: свидетель из Харькова заявляет, что обвиняемый в убийстве "как офицер выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".

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