Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021)

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Сенсация в берлинском суде: свидетель из Харькова заявляет, что обвиняемый в убийстве "как офицер выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".
Сенсация в берлинском суде по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили: свидетель из Харькова заявил, что обвиняемый "выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".
В Берлине продолжился суд по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Во вторник стало известно о связях со спецслужбами РФ не только обвиняемого, но и его жены.
Берлин оставляет за собой право на дальнейшие шаги в отношении России в связи с убийством чеченца Зелимхана Хангошвили в августе прошлого года. Ранее Федеральная прокуратура обвинила Москву в заказном убийстве.
С точки зрения посольства Германии в Тбилиси, Федеральная прокуратура использовала неудачное выражение, назвав правительство Грузии пророссийским. "Грузия - надежный и важный партнер", - заверяет диппредставительство.
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