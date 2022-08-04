Вначале был взрыв. Как тушили пожар на западе Берлина (фотогалерея)

Не только Канада и Сибирь. Самые жаркие точки мира летом 2021 года

Индия: муссоны запоздали

В Индии в этом году тоже непривычно жарко. Выше 43 градусов поднималась температура в Нью-Дели в начале июля. Это был самый жаркий день за последние девять лет. Из-за аномальной жары начало муссонов в этом году сдвинулось на одну неделю. Жертвами рекордно высокой температуры стали сотни человек. Всего, начина с 2010 года, в Индии от жары умерли 6,5 тысяч человек.