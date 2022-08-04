Вначале был взрыв. Как тушили пожар на западе Берлина (фотогалерея)

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Пожар в берлинском лесу Груневальд произошел после взрыва на складе боеприпасов времен Второй мировой войны. Для его тушения задействовали тяжелую технику бундесвера и пожарных роботов. Фотогалерея DW.
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Большая часть пожара на западе Берлина площадью 42 га потушена, угроза сохраняется внутри кольца оцепления, где накануне произошли взрывы на складе с боеприпасами и пиротехникой.
Причина взрыва в районе Груневальд выясняется. Сообщений о пострадавших нет. Огонь пока не взят под контроль. В окрестностях прервано железнодорожное движение, перекрыт отрезок автобана 115.
Ситуация с лесными пожарами на востоке Германии остается напряженной.В борьбе с огнем задействовано уже 550 человек. Местные власти говорят, что взять ситуацию под контроль помог бы дождь.