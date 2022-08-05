На месте пожара в Берлине сохраняется угроза новых взрывов

Крупный пожар на складе с боеприпасами и пиротехникой в районе Груневальд на западе Берлина, начавшийся накануне, большей частью потушен, но значительную проблему по-прежнему представляет оцепленное место, на котором существует угроза новых взрывов. Минувшей ночью были проведены успешные пожаротушительные работы, при этом небольшие очаги воспламенения все еще есть внутри кольца оцепления, заявил утром в пятницу, 5 августа, представитель пожарной службы Томас Кирштайн (Thomas Kirstein) в эфире телерадиокомпании RBB.

Зону оцепления обследуют роботы и бронетехника

По его словам, общая площадь пожара составила около 42 га. На место пожара была стянута техника со всей Германии, в тушении участвуют около 150 пожарных. Утром 5 августа прибыла спецтехника, которая будет задействована в обследовании территории внутри кольца оцепления - три дистанционно управляемых робота, а также бронетехника для пожаротушительных работ, отметил Кирштайн. При этом поднявшийся ветер представляет угрозу повторных воспламенений, добавил он. Между тем пожарная служба сообщила в Twitter, что можно ожидать новых взрывов и разлетающихся обломков.

Пожарные высказали надежду, что 5 августа станет возможно открыть прилегающий автобан и восстановить движение поездов в ближайших районах. По словам Кирштайна, это зависит от того, как скоро удастся получить данные о ситуации на месте взрывов. При тушении пожара в Груневальде никто из пожарных не пострадал.

Накануне на складе в Груневальде, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника, начался сильный пожар. Из-за последовавших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды на протяжении нескольких часов не приступали к тушению, работы начались лишь ранним вечером. Спасательные службы оцепили район радиусом 1000 м. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия. Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд, предупреждение действует и 5 августа. Пожарные осуществили полив прилегающих лесных массивов, чтобы остановить дальнейшее распространение пламени.

Смотрите также:

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Россия: огонь прошел более 3,5 млн гектаров В России уже несколько недель горят леса во многих регионах. От разрушительных пожаров особенно сильно пострадала Якутия - к началу августа там зафиксировано свыше 170 очагов возгорания, площадь пожаров превысила 1,6 млн гектаров. По всей стране насчитывается более 150 очагов возгорания, всего огонь прошел более 3,5 млн гектаров.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Красноярск: над городом повис смог Из-за сильных пожаров над многими городами стелется густой дым, как на этой фотографии сибирского города Красноярска. Из-за повисшего в воздухе смога находиться на открытом воздухе практически невозможно. У многих людей обостряются проблемы с дыханием.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Турция: пламя лесных пожаров подходит к домам С разрушительными пожарами борется и Турция. Пламя лесных пожаров подходит к жилым районам. На снимке турецкие пожарные пытаются остановить огонь в деревне Чокертме, не давая ему распространиться на дома. Огонь в Турции прошел более 150 тысяч гектаров, жертвами огненной стихии там стали целые деревни.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Греция: впереди - неизвестность На снимке - жители греческого острова Эвия (Эвбея), которых пришлось эвакуировать на пароме. Никто из них не знает, когда они снова смогут вернуться домой, и мало у кого осталась надежда, что огонь пощадит их дома. Первые возгорания на острове были еще в начале недели, но к тушению с воздуха пожарные приступили лишь в воскресенье, 8 августа.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Греция: отчаянные попытки потушить огонь Не все спасаются бегством - многие жители Греции пытаются помочь пожарным в борьбе с огнем. Иногда их действия приобретают отчаянный характер, как на этом снимке, где мужчина пытается погасить пламя ветками деревьев. Власти просят местных жителей не пытаться самостоятельно сопротивляться огненной стихии и не подвергать себя опасности.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года США: пламя бушует и вне сезона лесных пожаров В Калифорнии в настоящее время зафиксировано более 5700 источников возгорания, при том, что ежегодный сезон лесных пожаров там еще не начался. На снимке пожарный наблюдает за пламенем, пытаясь замедлить распространение лесного пожара вблизи города Вествуд.

Мир в огне. Самые разрушительные лесные пожары 2021 года Калифорния: смерчи из пепла и углей Борьбу с пожарами осложняют смерчи из пепла и углей, проносящиеся по холмам Санта-Барбары. Не будучи в состоянии справиться с разрушительной стихией, губернаторы охваченных огнем регионов на северо-западе США обратились за помощью к Вашингтону, прося прислать спасательные команды и пожарные самолеты. Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская

