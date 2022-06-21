Берлинский аэрокосмический салон: авиашоу под знаком войны

Камуфляж, автоматчики, боевые вертолеты. Пассажирам взлетающих с южной ВПП берлинского аэропорта лайнеров накануне открытия аэрокосмического салона могло показаться, что у них глазах разворачивается строительство авиабазы ВВС Германии - вдоль взлетно-посадочной полосы солдаты расставляли вертолеты и беспилотники, среди которых не было ни одного гражданского летательного аппарата.

Реальность на данный момент такова, что традиционный берлинский авиасалон ILA (22-26 июня) проходит на этот раз в зелено-серых цветах: среди нескольких десятков планируемых к показу новинок - всего единственный гражданский самолет, принадлежащий одной известной авиакомпании из ОАЭ. Все остальное - военная техника. Программа показательных полетов состоит из трех пунктов: истребитель, военно-транспортный самолет и тяжелый армейский вертолет.

Лоббисты ВПК говорят о сдвигах в общественном мнении

Берлинский аэропорт считается идеальным местом для проведения авиасалонов - это один из немногих аэропортов мира (наряду с сингапурским), к территории которого примыкает крупный выставочный комплекс с шестью павильонами.

Бундесвер - основной участник выставки

Милитаризм нынешнего авиасалона - прямое следствие российского вторжения в Украину, констатируют эксперты. В свете событий там поддержание обороноспособности превратилось из абстрактной темы для специалистов в широко обсуждаемую немецкой общественностью проблему. И лоббисты от ВПК уже наблюдают сдвиги в массовом сознании. Как сообщил в интервью DW Фолькер Тум (Volker Thum), гендиректор Союза аэрокосмической промышленности (соорганизатора выставки), индустрия "с определенной радостью" фиксирует изменения общественного мнения.

"Мы видим на примере Украины: когда у страны есть ценности, когда страна стремится к свободе и к устойчивому развитию, она должна быть в состоянии защищать эти ценности, - подчеркивает Тум. - И мне кажется, что мы в Германии осознали, что сохранение ценностей означает готовность к их защите. Мы рассчитываем на то, что тон дискуссии в обществе изменится в более позитивную сторону, чем это было когда-либо раньше. И что отношение к этой теме станет более реалистичным".

Истребитель F-35

Оборонных технологиям посвящен целый павильон, здесь - гранды мировой авиапромышленности, в том числе, конечно, Boeing и Airbus, а также бундесвер и немецкие аэрокосмические концерны. Среди выставочных экспонатов - американский истребитель F-35 и вертолет Chinook, покупку которых планирует бундесвер в рамках гигантской программы перевооружения объемом в 100 миллиардов евро. О выделении этой суммы на переоснащение вооруженных сил заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) под впечатлением от российской "специальной военной операции" в Украине.

Презентации истребителя F-35 посвящен отдельный пункт программы для журналистов, в которой американский самолет назван ни много ни мало "фундаментом безопасности в двадцать первом веке".

Бундесвер - главный участник авиасалона

В том, что среди участников аэрокосмического салона доминирует военно-промышленный комплекс, нет ничего нового. По словам Фолькера Тума, бундесвер традиционно был и остается самым крупным участником выставки. Однако отличие нынешнего авиашоу в том, что оно проходит на фоне боевых действий в Украине и политических дискуссий по поводу поставок оружия Украине и состояния бундесвера, поэтому внимание общественности переключилось на оборонные технологии.

Подготовка к открытию авиасалона завершается

В результате все то, что пару лет назад кому-то могло показаться дорогими игрушками для милитаристов и фанатов авиации - будь то истребители и военно-транспортные самолеты, беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и спутниковые разведывательные технологии - в контексте актуальных событий и растущей геополитической напряженности начинает приобретать совсем другой, практический смысл.

Премьер-министр Бранденбурга: Война доказывает важность ВПК

Об этом говорит и премьер-министр федеральной земли Бранденбург (на ее территории располагается берлинский аэропорт) Дитмар Войдке (Dietmar Woidke). В ходе осмотра экспозиции авиасалона за два дня до официального открытия он заявил, что война в Украине доказывает необходимость оборонной части авиасалона, поскольку "мы должны позаботиться о том, чтобы наши военнослужащие имели в своем распоряжении нормальное вооружение и технику. А мы должны быть уверены, что мир обеспечен, но обеспечен он не с помощью слов, а с помощью соответствующих инвестиций в оборону".

Франциска Гиффай и Дитмар Войдке

И даже Франциска Гиффай (Franziska Giffey), мэр Берлина - города, который славится пацифизмом и левыми взглядами своих жителей, - признает, что война существенно повлияла на экономическую ситуацию в столице Германии. По словам Гиффай, последствия войны в Украине ощущаются во всей городской экономике и прежде всего в сфере строительства, ведь в Берлине остро стоит проблема дефицита жилья.

"Из-за колоссальных проблем с цепочками поставок, из-за колоссального роста цен и из-за нехватки специалистов - а у нас на стройках в Берлине работало немало строителей из Украины, которые теперь просто исчезли, - говорит Гиффай. - Кроме этого, налицо проблемы с поставками материалов из-за того, что разрушены логистические цепочки и из-за этого срываются временные и финансовые планы".

Официально ILA открывается днем в среду, 22 июня, при участии канцлера Германии Шольца. С авиасалона канцлер отправится напрямую в бундестаг, где выступит с очередным правительственным заявлением по поводу ситуации в Украине. Добираться с авиавыставки в парламент он будет, судя по всему, на вертолете.

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