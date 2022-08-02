 Лесные пожары в Саксонии не утихают вторую неделю | Новости из Германии о Германии | DW | 02.08.2022

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Германия

Лесные пожары в Саксонии не утихают вторую неделю

Ситуация с лесными пожарами на востоке Германии остается напряженной.В борьбе с огнем задействовано уже 550 человек. Местные власти говорят, что взять ситуацию под контроль помог бы дождь.

Вертолет тушит лесной пожар на границе земли Саксония и Чехии

К тушению лесных пожаров привлечена авиация

Лесные пожары в Саксонии не утихают уже вторую неделю. Для борьбы с огнем утром во вторник, 2 августа, были брошены силы 300 пожарных, а в течение дня общее число задействованных в тушении превысит 500 человек, сообщают региональные экстренные службы.

Пожарные продолжают бороться с огнем как на земле, так и с воздуха. В том числе продолжаются работы по созданию противопожарных барьеров, что позволит остановить распространение огня. С учетом дополнительно развернутых сил общее число пожарных достигнет 550 человек. В некоторых местах для борьбы с огнем используются в том числе полицейские водометы.

Дождей в ближайшие дни не ожидается

Очагами новых возгораний в тех местах, где огонь уже был потушен, регулярно становятся тлеющие на земле угли. Этому способствуют в том числе ветер и непрекращающаяся сухая и жаркая погода.

Местные власти отмечают, что взять ситуацию с распространением огня под полный контроль очень помог бы дождь. “Тяжелая работа для пожарных-добровольцев, огонь возвращается снова и снова. Что нам помогло бы, так это дождь”, - написал в твиттере представитель округа Саксонская Швейцария - Восточные Рудные горы Томас Кунц (Thomas Kunz). Однако, согласно текущим прогнозам, серьезных осадков на этой неделе в регионе не ожидается. Напротив, уже 3 августа столбик термометра вновь поднимется выше 30 °C.

В Саксонию огонь перекинулся с территории Чехии

Лесные пожары вспыхнули в начале прошлой недели на территории федеральных земель Бранденбург и Саксония. В Бранденбурге из-за угрозы распространения огня были временно эвакуированы около 700 жителей, однако вскоре они смогли вернуться в свои дома. В Саксонию огонь перекинулся с территории соседней Чехии, где разгорелся еще 24 июля, на территории национального парка "Богемская Швейцария".

В Чехии, по последним данным, огонь начал утихать. Региональные власти 1 августа заявили, что огонь в “Богемской Швейцарии” взят под контроль.

Аномальная жара этим летом распространилась в целом ряде стран Западной Европы, местами зафиксированы новые температурные рекорды. Лесные пожары возникли в том числе во Франции, Греции, Португалии и Испании. Выгорели десятки квадратных километров лесов, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, есть человеческие жертвы.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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