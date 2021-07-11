 Власти в Минске намерены ликвидировать две организации белорусов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.08.2021

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Беларусь

Власти в Минске намерены ликвидировать две организации белорусов

Общество белорусского языка и Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" получили повестки в Верховный суд.

Иск министерства юстиции о ликвидации Общества белорусского языка рассмотрит Верховный суд Беларуси

Иск министерства юстиции о ликвидации Общества белорусского языка рассмотрит Верховный суд Беларуси

Власти Беларуси готовятся ликвидировать Общество белорусского языка (Таварыства беларускай мовы, ТБМ) и Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" ("Отечество"). 20 августа обе организации получили соответствующие извещения.

Поскольку ТБМ является учредителем одних из последних независимых печатных изданий на белорусском языке - газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации общества как юридического лица они также будут закрыты.

Согласно расписанию заседаний Верховного суда, иск Минюста к Обществу белорусского языка имени Франциска Скорины будет рассмотрен 27 августа, в тот же день состоится рассмотрение и иска к Белорусской ассоциации журналистов.

В письме из Следственного комитета, полученном Объединением белорусов мира "Бацькаўшчына", указывается, что в отношении организации возбуждено уголовное дело "за призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности".

Общество белорусского языка имени Франциска Скорины - одно из старейших общественных объединений Беларуси, оно было создано в 1989 году. Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" было создано в 1990 году на волне национального возрождения и все эти годы работало над консолидацией белорусов в стране и за рубежом.

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    Автор: Янина Мороз


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