В Беларуси начат процесс ликвидации БНФ "Возрождение"

Верховный суд Беларуси возбудил дело по иску министерства юстиции о ликвидации общественного объединения Белорусского народного фронта "Возрождение". Подготовительная встреча сторон намечена на 20 августа. Сообщение об этом в среду, 18 августа, опубликовано на сайте БНФ.

По словам заместителя председателя БНФ Вадима Саранчукова, причиной иска о ликвидации "Возрождения" явилось невыполнение письменного предупреждения, якобы вынесенного 14 июля. Однако в этот день в офисе БНФ проводился обыск. "Естественно, мы не получали никакого предупреждения, даже если бы оно было отправлено - соответственно, законных оснований для ликвидации организации нет", - заявил Саранчуков журналистам. Как он далее отметил, в его партии воспринимают "иск о ликвидации общественной структуры БНФ как часть объявленной властями кампании по зачистке гражданского общества".

Движение "Возрождение" ("Адраджэнне"), основанное в 1988 году на заседании оргкомитета БНФ в Минске, является одной из старейших общественно-политических организаций Беларуси. Его цель - переустройство политической системы в стране и возрождение белорусской нации на принципах демократии и гуманизма.

Напомним, 14-15 июля в Беларуси прошли обыски в негосударственных организациях и СМИ. В Следственном комитете это объяснили их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

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