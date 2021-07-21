 Суд по ликвидации Белорусской ассоциации журналистов отложили до конца месяца | Новости политики из Германии | DW | 11.08.2021

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Политика

Суд по ликвидации Белорусской ассоциации журналистов отложили до конца месяца

Судебное заседание перенесено в связи с тем, что журналистская организация обжаловала вынесенное министерством юстиции предупреждение, которое формально стало причиной возможного закрытия.

На одной из акций протеста в Минске в сентябре 2020 года

На одной из акций протеста в Минске в сентябре 2020 года

Рассмотрение иска министерства юстиции о ликвидации  Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) , назначенное на среду, 11 августа, перенесено на 27 августа в связи с тем, что журналистская организация обжаловала предупреждение Минюста о ее  ликвидации, которое формально стало причиной для возможного закрытия. Сообщение об этом БАЖ обнародовала в среду, 11 августа, в своем Телеграм-канале.

Процесс по обжалованию предупреждения Минюста состоится в Верховном суде Беларуси 23 августа, а через четыре после этого суд рассмотрит иск о ликвидации БАЖ.

Журналисты дают свой ответ на претензии Минюста

Как сообщалось ранее, исковое заявление Минюста подано в Верховный суд в связи с "непринятием мер по устранению нарушений" со стороны ассоциации и "повторным", после вынесенного письменного предупреждения в июле, "нарушением законодательства".

В БАЖ категорически не согласны с претензиями Минюста и напоминают, что предупреждение было сделано вслед за тем, как в офисе БАЖ прошел  обыск, после которого помещение закрыли и тем самым лишили организацию доступа к уставным документам, печатям и договорам об аренде, указанным в предупреждении. "Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - подчеркивают в ассоциации.

Напомним, в Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ. В Следственном комитете страны это объяснили их "причастностью к теневым денежным потокам и неуплатой налогов".

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    Автор: Янина Мороз


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