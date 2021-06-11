 Немецкие журналисты протестуют против роспуска Белорусской ассоциации журналистов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Немецкие журналисты протестуют против роспуска Белорусской ассоциации журналистов

Союз журналистов Германии возмущен планами ликвидации БАЖ. Он требует гарантий безопасности для своих коллег и призывает не ослаблять санкции против Лукашенко.

Глава DJV Франк Ибераль

Глава DJV Франк Ибераль

Союз журналистов Германии (DJV) выражает протест в связи с планируемым роспуском Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 22 июля, в Берлине.

За усиление санкций против режима Лукашенко

Речь идет о  "чистке" , а в отношении журналистов и неправительственных организаций - о "нежелательных элементах", говорится в опубликованном DJV сообщении для прессы. Так союз отреагировал на поступающую из Беларуси информацию о том, что министерство юстиции страны подало в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ.

Со ссылкой на сведения, поступившие из Украины, Союз журналистов Германии сообщил, что члены правления БАЖ были вынуждены бежать в Грузию. "От государств, предоставляющих убежище, мы требуем предоставить гарантии безопасности для наших коллег из Беларуси. Они не сделали ничего кроме того, что отстаивали интересы  журналистов в Беларуси. И за это заслуживают самого высокого признания", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

Обращаясь к Еврокомиссии и правительству Германии, Ибераль призвал их не ослаблять  санкций, уже введенных против режима Александра Лукашенко. "Это самый действенный способ заставить минского самодержца уступить", - подчеркнул глава Немецкого союза журналистов.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 43:09

Уничтожит ли Лукашенко свободу слова? | Ток-шоу "В самую точку"

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"  

Креативный протест против Лукашенко. Европа в фокусе (17.07.2021)  

Также по теме

ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 10, 2021: A bus carrying players of the Russian men's national football team seen outside the Corinthia Hotel. Team Russia has arrived in St Petersburg for their UEFA Euro 2020 group stage match against Belgium scheduled for 12 June 2020. Alexander Demianchuk/TASS

В ФРГ критикуют отказ немецкому журналисту освещать Евро-2020 в России 11.06.2021

Одному из авторов журналистских расследований о связях "Газпрома" с футбольным бизнесом в Европе и коррупции в ФИФА, журналисту немецкой медиакомпании ARD Роберту Кемпе отказано во въезде в Россию.

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 30, 2020: An employee at the office of the Tut.by Belarusian online media outlet. According to the order of Belarus' Ministry of Information, the operation of Tut.by will be suspended for 3 months from 1 October 2020. Natalia Fedosenko/TASS

В Германии осудили атаку властей Беларуси на независимый портал Tut.by 18.05.2021

В Германии резко раскритиковали массовые обыски у сотрудников интернет-портала Tut.by и его блокировку. Немецкие журналистские организации выражают солидарность с белорусскими коллегами.

Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Belgium v Russia - Gazprom Arena, Saint Petersburg, Russia - June 12, 2021 Belgium's Thomas Meunier celebrates scoring their second goal with teammates Pool via REUTERS/Evgenia Novozhenina

Евро-2020: после масштабной критики Россия аккредитовала журналиста из ФРГ 13.06.2021

У репортера ARD Роберта Кемпе теперь имеется полноценная аккредитация для работы на Евро-2020. После запроса WDR российская сторона одобрила доступ журналиста к площадкам для матчей, которые пройдут в РФ.

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?  

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?  

Немецкие экологи назвали "Северный поток - 2" первостатейным грехом  