Немецкие журналисты протестуют против роспуска Белорусской ассоциации журналистов

Союз журналистов Германии (DJV) выражает протест в связи с планируемым роспуском Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 22 июля, в Берлине.

За усиление санкций против режима Лукашенко

Речь идет о "чистке" , а в отношении журналистов и неправительственных организаций - о "нежелательных элементах", говорится в опубликованном DJV сообщении для прессы. Так союз отреагировал на поступающую из Беларуси информацию о том, что министерство юстиции страны подало в Верховный суд иск о ликвидации БАЖ.

Со ссылкой на сведения, поступившие из Украины, Союз журналистов Германии сообщил, что члены правления БАЖ были вынуждены бежать в Грузию. "От государств, предоставляющих убежище, мы требуем предоставить гарантии безопасности для наших коллег из Беларуси. Они не сделали ничего кроме того, что отстаивали интересы журналистов в Беларуси. И за это заслуживают самого высокого признания", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall).

Обращаясь к Еврокомиссии и правительству Германии, Ибераль призвал их не ослаблять санкций, уже введенных против режима Александра Лукашенко. "Это самый действенный способ заставить минского самодержца уступить", - подчеркнул глава Немецкого союза журналистов.

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