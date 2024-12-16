Власти Майотты допускают гибель сотен людей из-за циклона

На крошечный французский заморский регион в Индийском океане с населением более 320 тысяч человек обрушился циклон "Шидо". Поисковые работы затруднены.

Как минимум несколько сотен, а возможно, и тысяч людей погибли на островах Майотта и Памандзи в Индийском океане после того, как на образованную ими заморскую территорию Франции обрушился циклон "Шидо". Об этом в эфире местных СМИ в воскресенье, 15 декабря, заявил префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль, его высказывания приводит агентство Reuters.

Шторм, обрушившийся днем ранее на острова в составе Коморских островов вблизи Мадагаскара, называют сильнейшим в регионе с 1934 года. Зафиксированная скорость ветра превышала 200 км/ч. В результате на Майотте повреждены правительственные здания, школы и немногочисленные медицинские учреждения.

Местным властям известно о как минимум 246 пострадавших и 14 погибших в результате удара стихии. В реальности число погибших может быть гораздо больше, а их точное число предоставить будет сложно, отметил Бьевиль: "Определенно несколько сотен смертей. Возможно, мы приблизимся к тысяче или даже к нескольким тысячам".

Как отметил префект, на установление точного числа погибших влияет то, что население Майотты преимущественно составляют мусульмане, согласно традициям которых "мертвых хоронят в течение 24 часов". При этом на Майотте проживает огромное количество беженцев без документов - именно они могли пострадать от стихии больше всего, так как зачастую проживают в самодельных постройках.

Уровень качества жизни на Майотте также далек от показателей материковой Франции - в заморском регионе общей площадью около 374 кв. километров проживает более 320 тысяч человек. При этом местная экономика почти полностью зависит от дотаций из Парижа, а почти каждый третий житель Майотты - безработный, отмечают СМИ.

Париж отправляет на Майотту сотни спасателей

Несмотря на общий уровень разрушений на Майотте, на одном из входящих в состав заморского региона островов осталась неповрежденной взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что на Майотту отправлены 110 спасателей и пожарных. Позднее к ним присоединятся еще 160 сотрудников экстренных служб с материковой части Франции.

Кроме того, местным властям пришлось отреагировать на случаи мародерства, начавшиеся после шторма. По словам Ретайо, на Майотте работают около 1600 жандармов и полицейских.

Социальному напряжению способствует ситуация с нехваткой воды, наблюдающаяся в 2023 году из-за сильнейшей за последние десятилетия засухи. Так, в августе 2023 года два основных водохранилища на Майотте были наполнены лишь на 25 и 14 процентов. Одной из причин этой ситуации аналитики называют последствия глобального изменения климата.

"Шидо" - один из сильнейших за последние годы циклонов к востоку от Африки

Тропическое возмущение, впоследствии получившее название "Шидо", французские метеорологи зафиксировали 5 декабря, оно образовалось в 1200 км к югу от Мальдив. Довольно быстро метеофеномену присвоили категорию "Интенсивный тропический циклон по шкале RSMC La Reunion.

"Шидо" обрушился на северные территории Маврикия и север Мадагаскара, после чего ненадолго ослаб. Однако затем циклон вновь набрал силу. Помимо Майотты, удар стихии пришелся на северные районы Мозамбика на материковой Африке.

Ранее исследователи аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании Swiss Re подсчитали, что глобальный ущерб от стихийных бедствий на фоне изменения климата может составить до 200 млрд долларов в год.