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Крестьяне в КНДР на посадке рисаФото: Cha Song Ho/AP/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

Власти КНДР заявили, что превратят страну в "сказку"

Сергей Гуща
2 ч. назад

С помощью двух новых законов правящая партия намерена произвести радикальные преобразования на селе и построить в КНДР "красивую и цивилизованную социалистическую сказку", сообщило государственное информагентство ЦТАК.

https://www.dw.com/ru/vlasti-kndr-zaavili-cto-prevratat-stranu-v-socialisticeskuu-skazku/a-63050487

Власти Северной Кореи заявили о планах превратить страну в "социалистическую сказку".  "Два новых закона позволят партии ( правящей Трудовой партии Кореи. - Ред.) форсировать усилия по радикальным преобразованиям на селе, будут способствовать обустройству сельской местности, развитию сельского населения и позволят преобразовать страну в красивую и цивилизованную социалистическую сказку", - приводит государственное информационное агентство ЦТАК выдержку из выступления одного из депутатов в парламенте КНДР в четверг, 8 сентября.  Ранее северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал улучшить условия жизни корейцев и заняться развитием сельских регионов.

При этом в КНДР обостряется экономический кризис, вызванный в том числе международными санкциями за развитие ядерной и ракетной программ, рядом природных катастроф, а также действовавшими в стране ограничениями по борьбе с коронавирусом, который в КНДР называется "лихорадкой". В течении всей пандемии власти заявляли об отсутствии коронавируса в стране, в мае нынешнего года официально признали первый смертельный случай от "лихорадки", а в августе было объявлено о полной победе над эпидемией "лихорадки".

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