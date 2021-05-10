Власти Израиля освободили кварталы у Стены Плача в Иерусалиме

Израильские власти освободили в Иерусалиме кварталы, прилегающие к Стене Плача, на фоне столкновений палестинцев с израильской полицией и запуска в сторону города до семи ракет из сектора Газа. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщили представители израильских правоохранительных органов.
По их данным, в Иерусалиме "прозвучали сирены", предупреждающие о ракетных обстрелах. Как указали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как минимум одна ракета была перехвачена системой "Железный купол". В свою очередь израильские военные обстреляли город Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа. В результате этого обстрела, как утверждает палестинская газета Alquds, погибли не менее трех детей. Подтверждений этих сведений независимыми источниками информации пока не поступало.
Столкновения в Восточном Иерусалиме: сотни людей ранены
Между тем, по сведениям палестинского информагентства WAFA, израильские полицейские проводят задержания палестинцев в пригороде Восточного Иерусалима - Шейх-Джарре.
В Восточном Иерусалиме 10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками пострадали сотни людей, около пятидесяти были госпитализированы, сообщил палестинский Красный Полумесяц.
Евреям запретили марши с флагами
Израильская полиция, опасаясь беспорядков, запретила евреям 10 мая проводить марши с флагами в исторической части Иерусалима и посещать Храмовую гору, которая является для мусульман третьей по значению святыней - здесь расположены мечети "Аль-Акса" и "Купол Скалы". На Храмовой горе ранее стояли и два еврейских храма, последний из которых был разрушен римлянами в 70 году. Стена плача - остаток этого храма - является для евреев главной святыней.
За минувшие три дня более 300 человек получили ранения в стычках между израильской полицией и палестинцами у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Это - самые ожесточенные столкновения в данном районе за последние годы.
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