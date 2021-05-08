 В Иерусалиме вновь произошли столкновения палестинцев и израильской полиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Иерусалиме вновь произошли столкновения палестинцев и израильской полиции

В Старом городе и Восточном Иерусалиме пострадали более 50 человек. Полиция ответила водометами на попытки палестинцев забросать их камнями.

Израильские полицейские в Иерусалиме

Израильские полицейские в Иерусалиме

Столкновения палестинцев с израильской полицией в Иерусалиме не утихают. В Старом городе и одном из районов Восточного Иерусалима минимум 53 человека получили ранения, сообщил представитель Палестинского Общества Красного Полумесяца в субботу, 8 мая.

В Восточном Иерусалиме палестинцы, протестующие против угрозы выселения, забросали стражей порядка камнями. Полицейские в ответ применили водометы.

Столкновения накануне стали одними из самых масштабных с начала священного для мусульман месяца Рамадан. В стычках пострадали более 200 человек.

ЕС и США призвали к деэскалации

Изначально конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима. Позднее росту напряженности поспособствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Евросоюз и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме.

Смотрите также:

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Imago/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Иерусалим, град Давида

    Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Вавилонский плен

    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Selva/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


Смотреть видео 26:01

Байден и Израиль: грядет конфликт из-за смены курса США по Ближнему Востоку и еврейским поселениям?

Контекст

Амос Оз: "Я подниму свой бокал за Израиль"

В Иерусалиме в возрасте 79 лет скончался известный израильский прозаик и публицист Амос Оз. Совсем недавно он рассказал в интервью DW о своем детстве, о настоящем и будущем Израиля.  

70 лет мытарств: палестинские беженцы в Ливане

Для палестинцев 15 мая - день катастрофы. После основания 14 мая 1948 года государства Израиль тысячи палестинцев бежали или были изгнаны с родных мест. DW о том, как они живут в Ливане.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Израиль начал вакцинацию палестинцев (16.03.2021)  

О конфликте израильтян и палестинцев, Нетаньяху, коррупции и пандемии - Нир Баркат в Conflict Zone  

Также по теме

Israel | Ausschreitungen in Jerusalem

ЕС и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме 08.05.2021

Евросоюз настаивает на привлечении к ответственности виновных в росте напряженности в Восточном Иерусалиме. Госдеп США призвал как палестинцев, так и Израиль избегать шагов, которые могут усугубить конфликтную ситуацию.

Israel | Ausschreitungen in Jerusalem

В Иерусалиме в столкновениях палестинцев и полиции ранены более 200 человек 08.05.2021

Израильские полицейские ответили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Это не первое столкновение с начала Рамадана.

Weltspiegel 23.04.2021 | Jerusalem Gaza Ramadan Protest

Ранения в столкновениях с полицией в Иерусалиме получили десятки палестинцев 23.04.2021

В Иерусалиме - самые масштабные столкновения палестинцев с израильской полицией с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Реклама

Самые читаемые

Премьер Чехии просит каждую из стран ЕС выслать "хотя бы по одному дипломату" из РФ  

ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море  

Евросоюз выходит из локдауна. В школу, в ресторан, в отпуск - уже можно?  