В Иерусалиме вновь произошли столкновения палестинцев и израильской полиции

Столкновения палестинцев с израильской полицией в Иерусалиме не утихают. В Старом городе и одном из районов Восточного Иерусалима минимум 53 человека получили ранения, сообщил представитель Палестинского Общества Красного Полумесяца в субботу, 8 мая.

В Восточном Иерусалиме палестинцы, протестующие против угрозы выселения, забросали стражей порядка камнями. Полицейские в ответ применили водометы.

Столкновения накануне стали одними из самых масштабных с начала священного для мусульман месяца Рамадан. В стычках пострадали более 200 человек.

ЕС и США призвали к деэскалации

Изначально конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима. Позднее росту напряженности поспособствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима. Евросоюз и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме.

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