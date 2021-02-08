Власти Хабаровска сообщили о "минировании" всех школ города

Во всех школах Хабаровска в понедельник, 5 апреля, отменили занятия в первую смену из-за анонимных сообщений о возможном наличии взрывных устройств в учебных заведениях, сообщила администрация города. Точное количество эвакуированных учеников и учителей на момент публикации оставалось неизвестным.
Полиция и спецслужбы проверяют все 70 образовательных учреждений. Часть школьников отпущена домой, часть будет ждать завершения проверок, уточнил начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.
Это не первый случай "минирования" десятков учебных учреждений на Дальнем Востоке. Так, 8 февраля подобные инциденты привели к отмене занятий во всех школах Красноярска и двух городах Красноярского края, 149 школах Сахалинской области, ряде образовательных учреждений Амурской области и Приморского края.
Смотрите также:
-
Первый день в немецкой школе
Школьный кулек
В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...
-
Первый день в немецкой школе
Ранцы на любой вкус
Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.
-
Первый день в немецкой школе
Ланч-бокс с завтраком
Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.
-
Первый день в немецкой школе
Первый урок
Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.
-
Первый день в немецкой школе
Наставники
Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).
-
Первый день в немецкой школе
На память
Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.
Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер