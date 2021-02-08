Власти Хабаровска сообщили о "минировании" всех школ города

Во всех школах Хабаровска в понедельник, 5 апреля, отменили занятия в первую смену из-за анонимных сообщений о возможном наличии взрывных устройств в учебных заведениях, сообщила администрация города. Точное количество эвакуированных учеников и учителей на момент публикации оставалось неизвестным.

Полиция и спецслужбы проверяют все 70 образовательных учреждений. Часть школьников отпущена домой, часть будет ждать завершения проверок, уточнил начальник отдела городского управления образования Алексей Соболев.

Это не первый случай "минирования" десятков учебных учреждений на Дальнем Востоке. Так, 8 февраля подобные инциденты привели к отмене занятий во всех школах Красноярска и двух городах Красноярского края, 149 школах Сахалинской области, ряде образовательных учреждений Амурской области и Приморского края.

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