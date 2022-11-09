ФРГ запретила продажу двух компаний китайским инвесторам

Решение правительства ФРГ касается предприятий по производству полупроводников - Elmos и ERS Electronic. По словам чиновников, эта мера направлена на защиту "экономического суверенитета" Германии.

Правительство Германии запретило продажу немецких компаний Elmos и ERS Electronic, производящих полупроводниковую продукцию, китайским инвесторам. Чиновники связали это решение с безопасностью ФРГ и ее критической инфраструктуры. "В области полупроводников для нас особенно важно защитить технологический и экономический суверенитет Германии и Европы", - заявил по окончании заседания правительства в среду, 9 ноября, федеральный министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). Германия "была и остается открытым местом для инвестиций, но в то же время мы не наивны", подчеркнул он.

Компания Elmos, которая выпускает продукцию в основном для автомобильной промышленности, в конце 2021 года объявила о планах отказаться от производства на своем основном предприятии в Дортмунде. Предполагалось, что завод и материально-производственную базу приобретет за 85 млн евро фирма Silex Microsystems AB, которая зарегистрирована в Швеции, но полностью принадлежит китайскому концерну Sai Microelectronics. Впоследствии руководство Elmos сообщило, что правительство ФРГ, вероятно, запретит передачу производства Silex Microsystems AB.

Подробной информации о ситуации с компанией ERS Electronic в правительстве не предоставили. Роберт Хабек объяснил, что эти сведения являются коммерческой тайной предприятия.

Германия ограничила сделку по участию Китая в порту Гамбурга

Споры о влиянии Китая в Германии разгорелись после того, как китайская государственная судоходная компания China Ocean Shipping Company (Cosco) заявила о намерении приобрести долю в одном из контейнерных терминалов в порту Гамбурга. Правительство ФРГ предоставило соответствующее разрешение, несмотря на широкую обеспокоенность внутри правящей коалиции. В то же время под давлением ряда министерств, в первую очередь Минэкономики, концерну Cosco предложили купить лишь 24,9 процента акций фирмы-оператора самого маленького из четырех контейнерных терминалов гамбургского порта Container Terminal Tollerort (CTT).

Изначально фирма Cosco планировала приобрести 35 процентов акций CCT. При ограниченном варианте участия китайцы не вправе назначать своего директора. Кроме того, власти ФРГ запретили вносить в договор право Cosco налагать вето на стратегические решения немецкой компании. Против сделки выступали "зеленые" и свободные демократы. Политики ссылаются на опыт Германии, связанный с ростом зависимости от экспорта российских энергоносителей, и призывают не продавать Китаю объекты критически важной инфраструктуры.

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