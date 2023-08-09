ФРГ: Налоговое соглашение с РФ нельзя приостановить частично

Соглашение об избежании двойного налогообложения нельзя приостановить, его можно только денонсировать, говорят в Минфине ФРГ в ответ на указ Путина. Берлин проверит ответные шаги.

Власти ФРГ в среду, 9 августа, отреагировали на опубликованный днем ранее указ президента РФ Владимира Путина о приостановке отдельных пунктов соглашения об избежании двойного налогообложения с Германией и другими странами.

Соглашение между РФ и ФРГ не предусматривает возможности частичной приостановки некоторых положений, ответила на вопрос DW представительница Министерства финансов Германии Шарлотте Мигенда (Charlotte Migenda) на правительственной пресс-конференции. Договор, который был подписан между двумя странами в 1996 году, можно только денонсировать полностью, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев. В Минфине ФРГ добавили, что Берлин намерен дождаться официальной информации об указе, который должен прийти по каналам МИДа РФ, и тогда рассмотреть вопрос о том, как реагировать на решение Москвы.

8 августа Владимир Путин приостановил действие отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с Германией и другими странами ЕС, всего с 38 государствами, которые руководство в Кремле рассматривает как "недружественные".

Увеличение издержек для немецкого бизнеса в РФ

Налоговые эксперты и представители немецкого бизнеса высказали уверенность в том, что последнее решение Москвы увеличит налоговую нагрузку на дочерние компании немецких предприятий в России. Ранее вывод о том, что "дочерним предприятиям немецких предприятий, которые еще работают в России, а также их зарубежным сотрудникам, придется столкнуться с дополнительной налоговой нагрузкой после вступления в силу президентского указа", сделала в своем анализе организация Germany Trade & Invest (GTAI), которая, среди прочего, консультирует и помогает немецким фирмам за рубежом.

Физические лица новый российский указ о приостановке налоговых соглашений с 38 странами практически не затронет - в этой оценке сходятся многие эксперты, в том числе опрошенные DW. Россияне, живущие за рубежом, должны будут в любом случае платить 13-15 процентов налога на доходы физлиц в России по ранее принятым поправкам в налоговый кодекс РФ. 31 июля Путин подписал закон, по которому с 2024 года штатные сотрудники, работающие удаленно, будут облагаться НДФЛ по ставкам 13-15% вне зависимости от налогового резидентства, с 2025 года это положение коснется и фрилансеров.

Граждане ФРГ, являющиеся налоговыми резидентами России, смогут платить налоги, как раньше, если Германия, в свою очередь, не примет мер в ответ на указ Путина о приостановке налоговых соглашений, говорят эксперты, опрошенные DW.

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