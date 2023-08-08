Путин приостановил налоговые соглашения с США и странами ЕС

Приостановлены соглашения по вопросам об избежании двойного налогообложения РФ с США, Канадой, Великобританией, странами ЕС, Швейцарией и рядом других государств.

Президент РФ Владимир Путин приостановил действие ряда положений международных договоров - в частности, соглашения по вопросам об избежании двойного налогообложения (СИДН) с США, Канадой, Великобританией, странами ЕС, Швейцарией и другими государствами, которые в Москве считают "недружественными". Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник, 8 августа, на портале правовых актов.

В середине марта министерство финансов России и МИД РФ выступили с соответствующей рекомендацией. В Минфине отмечали, что действие соглашений будет приостановлено с момента издания указа. Всего в документе фигурируют 38 стран.

В соответствии с налоговым кодексом РФ место уплаты налога определяется налоговым резидентством.

Если физлица стали налоговыми резидентами другой страны, они не облагаются налогами по второму разу в России, и отмена СИДН на это не повлияет, объяснил Telegram-каналу "Агентство. Новости" управляющий партнер юридической фирмы "Дювернуа Лигал" Егор Носков.

Если же граждане РФ работают на зарубежные "дочки" российских компаний или на российские фирмы дистанционно, налоговая нагрузка на них может вырасти. После отмены СИДН страны проживания работников смогут начать облагать налогами эти доходы. С них, возможно, придется дважды платить отчисления, но все зависит от конкретной юрисдикции, отметил партнер юридической компании Taxology Алексей Артюх.

Поправки об информировании Совета Европы о военном положении в РФ

Между тем Путин также вносит в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы (СЕ) в случае введения в России военного или чрезвычайного положения. На портале правовых актов опубликовано распоряжение, согласно которому представителем президента при рассмотрении парламентом РФ этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко. Содержание поправок пока не опубликовано, но может быть связано с выходом РФ из Совета Европы, сообщило агентство ТАСС.

Действующая статья закона гласит, что в случае введения военного положения в РФ или в отдельных ее местностях президент принимает меры по уведомлению генсека ООН и информированию генсека Совета Европы.

СЕ в Страсбурге был создан после Второй мировой войны для защиты прав человека и правовых норм на европейском континенте. Россия являлась его членом с 1996 года. Она временно лишалась членства на фоне аннексии у Украины Крыма в 2014 году. В 2022 году Совет Европы еще раз приостановил представительство РФ в его органах. Позднее, 10 марта 2022 года, Россия на фоне продолжавшегося полномасштабного вторжения ее войск в Украину заявила о выходе из состава СЕ.

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