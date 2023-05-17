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Выступление Олафа Шольца на саммите СЕ в РейкьявикеФото: ANTHONY ANEX/KEYSTONE/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Совет Европы создает реестр убытков Украины от агрессии РФ

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

Реестр убытков заложит основу для будущих требований о выплате компенсаций Украине. На заседании Совета Европы назвали украинскую формулу мира фундаментальным условием окончания войны.

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Совет Европы (СЕ) усиливает давление на Россию из-за ее агрессивной войны против Украины. На саммите в столице Исландии Рейкьявике главы государств и правительств стран СЕ в среду, 17 мая, договорились создать реестр убытков Украины от агрессии РФ, который, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), заложит основу для требований к России о выплате компенсаций. Соответствующую резолюцию подписали 43 из 46 участников саммита.

Агентство Reuters отмечает, что, несмотря на это решение, остаются открытыми вопросы финансирования. "Что касается правовых возможностей, то мы можем воспользоваться замороженным российским имуществом, но у нас нет большого количества других вариантов", - отметил Шольц. По его словам, вопрос об оплате гигантского ущерба от войны должен быть урегулирован в рамках нового миропорядка после окончания войны в Украине.

"В вопросе о реестре убытков речь идет о том, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за причиненный ущерб. Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Украинская "формула мира" принята

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала украинскую "формулу мира" фундаментальным условием окончания войны. "Мы не будем ничего решать об Украине без участия Украины. Поэтому я призываю всех поддержать эту "формулу мира", - заявила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что жертвы российской агрессии в Украине появились намного раньше, еще до начала войны. "Это началось с первых жертв, застреленных снайперами на Майдане. С российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году", - указала председатель Еврокомиссии.

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